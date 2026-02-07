Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе. Архивное фото

Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе

© AP Photo / Markus Schreiber Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе

Зеленский резко высказался о ситуации в энергетике на Украине

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Энергосистема Энергосистема Украины получила значительные повреждения из-за взрывов, что повлияло на ситуацию в энергетике по всей стране, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Есть, к сожалению, значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически во всей стране: значительные отключения", — написал он.

Глава киевского режима также утверждает, что якобы были повреждены объекты энергетики "от которых зависит работа украинских атомных станций".

Ранее национальная энергетическая компания " Укрэнерго " сообщила, что ключевые высоковольтные подстанции, обеспечивавшие передачу электроэнергии от АЭС, вышли из строя, в результате генерация была остановлена.

Энергетический кризис на Украине

Массовые многочасовые отключения электроэнергии на Украине начались в октябре прошлого года. В середине января в стране ввели режим ЧС.