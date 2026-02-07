Зеленский резко высказался о ситуации в энергетике на Украине

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Энергосистема Украины получила значительные повреждения из-за взрывов, что повлияло на ситуацию в энергетике по всей стране, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"Есть, к сожалению, значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически во всей стране: значительные отключения", — написал он.
Глава киевского режима также утверждает, что якобы были повреждены объекты энергетики "от которых зависит работа украинских атомных станций".
Ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что ключевые высоковольтные подстанции, обеспечивавшие передачу электроэнергии от АЭС, вышли из строя, в результате генерация была остановлена.
Энергетический кризис на Украине
Массовые многочасовые отключения электроэнергии на Украине начались в октябре прошлого года. В середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал по возможности выезжать из города.