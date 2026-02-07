Эксперт по этикету рассказала, в чем уместно ходить в театр

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Женщинам при посещении театра оптимально сделать выбор в пользу элегантного платья, но не в мини-длине, мужчинам стоит придерживаться классического образа – темный костюм, белая сорочка и туфли, а спортивный стиль, кроссовки и джинсы следует оставить для менее формальных мероприятий, рассказала РИА Новости эксперт по этикету Татьяна Баранова.

Ранее ректор Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе предложил ввести дресс-код для для посетителей театра.

"Даже если на сайте театра или в приглашении не указана подробная информация о рекомендуемом дресс-коде, стоит придать образу более праздничный вид", - отметила Баранова

Эксперт назвала по-прежнему неуместным слишком расслабленный или спортивный стиль, хотя, по ее словам, сегодня театральный этикет стал заметно мягче.

"Для женщин оптимальным выбором можно считать элегантное коктейльное платье. Следует избегать длины "мини", а повседневные крупные сумки заменить на деликатные театральные сумочки. Мужчинам также рекомендуется придерживаться классики: темного костюма (не обязательно парного) с белой сорочкой и классическими туфлями", - посоветовала эксперт.

Также мужчины на свое усмотрение могут подобрать к образу галстук и шелковый платок.

"А вот джинсы, трикотажные поло с заметными логотипами и кроссовки лучше оставить для менее формальных поводов", - отметила Баранова.

Кроме того, при выборе наряда важно учитывать время и место действия. Дневной спектакль в будний день предполагает более сдержанный стиль, чем вечерняя постановка в выходной, отметила Баранова.

"На премьеру или оперу принято одеваться наряднее, чем на рядовой спектакль или современную постановку. Если указан дресс-код black tie, мужчины должны надеть смокинг с галстуком‑бабочкой, а женщины – выбрать элегантное вечернее платье", - подчеркнула эксперт.

Что касается иммерсивных спектаклей, то для них нужна не только нарядная, но и практичная одежда.