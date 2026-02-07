Рейтинг@Mail.ru
В ИСКРАН оценили шансы Трампа остаться на новый президентский срок в США
03:21 07.02.2026
В ИСКРАН оценили шансы Трампа остаться на новый президентский срок в США
В ИСКРАН оценили шансы Трампа остаться на новый президентский срок в США - РИА Новости, 07.02.2026
В ИСКРАН оценили шансы Трампа остаться на новый президентский срок в США
Президент США Дональд Трамп может попытаться расширить свои властные полномочия, чтобы завершить свои масштабные долгосрочные проекты в политике, заявила в... РИА Новости, 07.02.2026
в мире
сша
дональд трамп
марко рубио
скотт бессент
сша
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может попытаться расширить свои властные полномочия, чтобы завершить свои масштабные долгосрочные проекты в политике, заявила в беседе с РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады имени академика Г.А. Арбатова Наталья Цветкова.
По ее словам, существует теоретическая возможность того, что Трамп захочет как-то удержать свою президентскую власть, но ему необходимо четко понимать, ради каких именно долгосрочных проектов он был бы заинтересован в сохранении политического влияния. На данный момент среди действительно масштабных инициатив ключевым направлением остается украинский кейс.
Трамп выступил за разработку нового договора вместо ДСНВ
5 февраля, 22:08
"В условиях реализации масштабных проектов у президента уже возникает стимул к расширительному толкованию собственных полномочий. Теоретически Дональд Трамп может попытаться опереться на исполнительные указы, аргументируя необходимость непрерывности власти интересами национальной безопасности или стратегической стабильности", - сказала РИА Новости Цветкова.
Она добавила, что сохранение влияния Дональда Трампа не обязательно предполагает его прямое пребывание на президентском посту.
"Один из возможных сценариев - сохранение фактических рычагов власти через политических преемников. В таком случае его наследие постепенно институционализируется внутри американской политической системы", - подчеркнула глава ИСКРАН.
Дональд Трампа ранее говорил, что среди республиканцев "хорошая скамья претендентов" на роль его преемника. Среди возможных кандидатов он назвал членов своего кабинета: вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.
Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку Трамп может быть избран только на два президентских срока в соответствии с американской конституцией.
Трамп заявил, что его как главнокомандующего ограничивает лишь мораль
8 января, 22:29
 
