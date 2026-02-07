В ИСКРАН оценили шансы Трампа остаться на новый президентский срок в США

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может попытаться расширить свои властные полномочия, чтобы завершить свои масштабные долгосрочные проекты в политике, заявила в беседе с РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады имени академика Г.А. Арбатова Наталья Цветкова.

По ее словам, существует теоретическая возможность того, что Трамп захочет как-то удержать свою президентскую власть, но ему необходимо четко понимать, ради каких именно долгосрочных проектов он был бы заинтересован в сохранении политического влияния. На данный момент среди действительно масштабных инициатив ключевым направлением остается украинский кейс.

"В условиях реализации масштабных проектов у президента уже возникает стимул к расширительному толкованию собственных полномочий. Теоретически Дональд Трамп может попытаться опереться на исполнительные указы, аргументируя необходимость непрерывности власти интересами национальной безопасности или стратегической стабильности", - сказала РИА Новости Цветкова.

Она добавила, что сохранение влияния Дональда Трампа не обязательно предполагает его прямое пребывание на президентском посту.

"Один из возможных сценариев - сохранение фактических рычагов власти через политических преемников. В таком случае его наследие постепенно институционализируется внутри американской политической системы", - подчеркнула глава ИСКРАН.

Дональд Трампа ранее говорил, что среди республиканцев "хорошая скамья претендентов" на роль его преемника. Среди возможных кандидатов он назвал членов своего кабинета: вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио , министра финансов Скотта Бессента и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.