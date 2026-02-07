Рейтинг@Mail.ru
Египет вернул из Нидерландов древний бюст фараона Тутмоса III
04:25 07.02.2026 (обновлено: 13:28 07.02.2026)
Египет вернул из Нидерландов древний бюст фараона Тутмоса III
Египет вернул из Нидерландов древний бюст фараона Тутмоса III
Египет получил от Нидерландов украденный ранее бюст времен правления фараона Тутмоса III (XV век до н. э.), сообщило египетское министерство туризма и... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T04:25:00+03:00
2026-02-07T13:28:00+03:00
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Египет вернул из Нидерландов древний бюст фараона Тутмоса III

Египет получил от Нидерландов украденный бюст фараона Тутмоса III

КАИР, 7 фев - РИА Новости. Египет получил от Нидерландов украденный ранее бюст времен правления фараона Тутмоса III (XV век до н. э.), сообщило египетское министерство туризма и древностей.
"Египетское посольство в Нидерландах получило голову статуи из гранодиорита, вывезенную из страны незаконным путем", - говорится в заявлении министерства.
Согласно заявлению, артефакт был обнаружен на выставке в нидерландском городе Маастрихт в 2022 году, после чего его конфисковали.
"Артефакт, по всей видимости, относится к эпохе Нового царства, а именно ко времени правления фараона Тутмоса III", - отмечается в заявлении.
Ранее министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи сообщил РИА Новости, что Египет за последние 10-12 лет вернул 30 тысяч артефактов, которые прежде были вывезены из страны незаконным путем.
В 2022 году экс-министр древностей Египта и известный археолог Захи Хавасс запустил петицию с требованием к Британскому музею и Лувру вернуть в страну, соответственно, Розеттский камень и Дендерский зодиак, однако реакции пока не последовало.
