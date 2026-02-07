https://ria.ru/20260207/egipet-2072828530.html
В Египте при обрушении стены погибли четверо детей
В Египте при обрушении стены погибли четверо детей - РИА Новости, 07.02.2026
В Египте при обрушении стены погибли четверо детей
Четверо детей погибли в результате обрушения стены на территории древнего монастыря в провинции Эль-Минья в центральной части Египта, сообщила газета Al Masry... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T02:13:00+03:00
2026-02-07T02:13:00+03:00
2026-02-07T02:13:00+03:00
в мире
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573620898_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cbdda0c8fa499fc553c32d9b81bd5824.jpg
https://ria.ru/20251111/egipet-2054258044.html
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573620898_143:250:2541:2048_1920x0_80_0_0_84d9fca463e17050cedd13586b5df802.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет
В Египте при обрушении стены погибли четверо детей
В Египте при обрушении стены в монастыре погибли четверо детей
КАИР, 7 фев - РИА Новости.
Четверо детей погибли в результате обрушения стены на территории древнего монастыря в провинции Эль-Минья в центральной части Египта, сообщила газета Al Masry Al Youm
.
"Четверо детей погибли, еще двое были госпитализированы в пятницу в результате обрушения внутренней стены одного из зданий древнего монастыря Абу-Фана", - говорится в сообщении газеты.
Как пишет газета, на посетителей монастыря упали строительные блоки и большие камни.
Считается, что коптский монастырь Абу-Фана был построен в IV веке. Он назван в честь святого Фаны, коптского отшельника.