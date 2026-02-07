Рейтинг@Mail.ru
В Египте при обрушении стены погибли четверо детей
02:13 07.02.2026
В Египте при обрушении стены погибли четверо детей
В Египте при обрушении стены погибли четверо детей - РИА Новости, 07.02.2026
В Египте при обрушении стены погибли четверо детей
Четверо детей погибли в результате обрушения стены на территории древнего монастыря в провинции Эль-Минья в центральной части Египта, сообщила газета Al Masry... РИА Новости, 07.02.2026
в мире, египет
В мире, Египет
В Египте при обрушении стены погибли четверо детей

В Египте при обрушении стены в монастыре погибли четверо детей

© AP Photo / Muhamed SabryАвтомобили скорой помощи в Египте
Автомобили скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Muhamed Sabry
Автомобили скорой помощи в Египте. Архивное фото
КАИР, 7 фев - РИА Новости. Четверо детей погибли в результате обрушения стены на территории древнего монастыря в провинции Эль-Минья в центральной части Египта, сообщила газета Al Masry Al Youm.
"Четверо детей погибли, еще двое были госпитализированы в пятницу в результате обрушения внутренней стены одного из зданий древнего монастыря Абу-Фана", - говорится в сообщении газеты.
Как пишет газета, на посетителей монастыря упали строительные блоки и большие камни.
Считается, что коптский монастырь Абу-Фана был построен в IV веке. Он назван в честь святого Фаны, коптского отшельника.
ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Появились подробности о погибших и пострадавших в ДТП с россиянами в Египте
11 ноября 2025, 16:55
 
