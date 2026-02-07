https://ria.ru/20260207/efimov-2072796126.html
Ефимов: более 39 га реорганизуют в семи районах Москвы по проектам КРТ
Ефимов: более 39 га реорганизуют в семи районах Москвы по проектам КРТ - РИА Новости, 07.02.2026
Ефимов: более 39 га реорганизуют в семи районах Москвы по проектам КРТ
Семь новых проектов комплексного развития территорий, одобренных в январе, охватят более 39 гектаров в разных частях Москвы, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T12:05:00+03:00
2026-02-07T12:05:00+03:00
2026-02-07T12:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04fa8bf5006de6cf29d185b47487835b.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_938f8f127f74c912fae86548b3ecd2a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: более 39 га реорганизуют в семи районах Москвы по проектам КРТ
Ефимов: редевелопмент свыше 39 га пройдет в семи районах Москвы по проектам КРТ
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Семь новых проектов комплексного развития территорий, одобренных в январе, охватят более 39 гектаров в разных частях Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Новые проекты КРТ будут реализованы на севере, западе, юго-востоке, юго-западе и в центре Москвы – в районах Солнцево, Раменки, Савеловский, Хорошевский, Басманный, Рязанский и Южное Бутово. Реорганизация позволит создать свыше 3,7 тысячи рабочих мест.
"В январе в столице одобрили семь проектов комплексного развития территорий, в рамках которых предусмотрен редевелопмент более 39 гектаров земли. В результате на этих участках появятся привлекательные городские пространства. В планах строительство более 550 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых свыше 400 тысяч придется на жилые дома, а остальное – на спортивный и общественно-деловые объекты", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
На сегодня в Москве на разных стадиях подготовки и выполнения находится всего около 400 проектов КРТ суммарной площадью приблизительно 4,5 тысячи гектаров. Программа подразумевает формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках.