Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: более 39 га реорганизуют в семи районах Москвы по проектам КРТ - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 07.02.2026 (обновлено: 12:06 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/efimov-2072796126.html
Ефимов: более 39 га реорганизуют в семи районах Москвы по проектам КРТ
Ефимов: более 39 га реорганизуют в семи районах Москвы по проектам КРТ - РИА Новости, 07.02.2026
Ефимов: более 39 га реорганизуют в семи районах Москвы по проектам КРТ
Семь новых проектов комплексного развития территорий, одобренных в январе, охватят более 39 гектаров в разных частях Москвы, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T12:05:00+03:00
2026-02-07T12:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04fa8bf5006de6cf29d185b47487835b.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_938f8f127f74c912fae86548b3ecd2a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: более 39 га реорганизуют в семи районах Москвы по проектам КРТ

Ефимов: редевелопмент свыше 39 га пройдет в семи районах Москвы по проектам КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Семь новых проектов комплексного развития территорий, одобренных в январе, охватят более 39 гектаров в разных частях Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Новые проекты КРТ будут реализованы на севере, западе, юго-востоке, юго-западе и в центре Москвы – в районах Солнцево, Раменки, Савеловский, Хорошевский, Басманный, Рязанский и Южное Бутово. Реорганизация позволит создать свыше 3,7 тысячи рабочих мест.
"В январе в столице одобрили семь проектов комплексного развития территорий, в рамках которых предусмотрен редевелопмент более 39 гектаров земли. В результате на этих участках появятся привлекательные городские пространства. В планах строительство более 550 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых свыше 400 тысяч придется на жилые дома, а остальное – на спортивный и общественно-деловые объекты", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
На сегодня в Москве на разных стадиях подготовки и выполнения находится всего около 400 проектов КРТ суммарной площадью приблизительно 4,5 тысячи гектаров. Программа подразумевает формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала