Ефимов: более 39 га реорганизуют в семи районах Москвы по проектам КРТ

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Семь новых проектов комплексного развития территорий, одобренных в январе, охватят более 39 гектаров в разных частях Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Новые проекты КРТ будут реализованы на севере, западе, юго-востоке, юго-западе и в центре Москвы – в районах Солнцево, Раменки, Савеловский, Хорошевский, Басманный, Рязанский и Южное Бутово. Реорганизация позволит создать свыше 3,7 тысячи рабочих мест.

"В январе в столице одобрили семь проектов комплексного развития территорий, в рамках которых предусмотрен редевелопмент более 39 гектаров земли. В результате на этих участках появятся привлекательные городские пространства. В планах строительство более 550 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых свыше 400 тысяч придется на жилые дома, а остальное – на спортивный и общественно-деловые объекты", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.