Ефимов: Москва выставила на торги здание для частной школы

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва выставила на торги здание на Ставропольской улице в районе Люблино для открытия частной школы по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В районе Люблино город выставил на торги нежилое трехэтажное здание площадью более 6 тысяч квадратных метров по адресу: Ставропольская улица, дом 54, корпус 3. Арендатор должен будет приспособить его под образовательную деятельность. На прилегающей территории площадью более 1,8 гектара, которую также предоставят инвестору, можно будет оборудовать игровые площадки и зоны отдыха. Здание рассчитано не менее чем на 500 учеников начальной, средней и старшей школы", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как указывается в сообщении, торги назначены на 13 марта, принять участие в них юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Чтобы принять участие в программе "1 рубль за квадратный метр в год", нужно принять участие в торгах, с победителями которых заключается договор аренды на 49 лет, если речь идет об объектах культурного наследия или недвижимости для размещения школ и детских садов. Инвесторы должны отремонтировать полученные объекты и выполнить другие требования программы. После этого начинает действовать льготная ставка аренды.