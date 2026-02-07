Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: Москва выставила на торги здание для частной школы - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/efimov-2072780853.html
Ефимов: Москва выставила на торги здание для частной школы
Ефимов: Москва выставила на торги здание для частной школы - РИА Новости, 07.02.2026
Ефимов: Москва выставила на торги здание для частной школы
Москва выставила на торги здание на Ставропольской улице в районе Люблино для открытия частной школы по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T14:08:00+03:00
2026-02-07T14:08:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051046491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc8cf51b1d781efa1325eade207c4ed6.jpg
https://ria.ru/20260206/efimov-2072693764.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051046491_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f90c3155a067eb90e1eee2f4efef66b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: Москва выставила на торги здание для частной школы

Ефимов: Москва выставила на торги здание для открытия частной школы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва выставила на торги здание на Ставропольской улице в районе Люблино для открытия частной школы по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Люблино город выставил на торги нежилое трехэтажное здание площадью более 6 тысяч квадратных метров по адресу: Ставропольская улица, дом 54, корпус 3. Арендатор должен будет приспособить его под образовательную деятельность. На прилегающей территории площадью более 1,8 гектара, которую также предоставят инвестору, можно будет оборудовать игровые площадки и зоны отдыха. Здание рассчитано не менее чем на 500 учеников начальной, средней и старшей школы", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, торги назначены на 13 марта, принять участие в них юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Чтобы принять участие в программе "1 рубль за квадратный метр в год", нужно принять участие в торгах, с победителями которых заключается договор аренды на 49 лет, если речь идет об объектах культурного наследия или недвижимости для размещения школ и детских садов. Инвесторы должны отремонтировать полученные объекты и выполнить другие требования программы. После этого начинает действовать льготная ставка аренды.
В прошлом году по льготной программе на торгах реализовали четыре здания в районах Восточное Измайлово, Тверской, Останкинский и Щербинка. Три из них предназначены для открытия образовательных учреждений. На юго-востоке Москвы в рамках программы работают шесть частных учреждений образования, четыре из которых уже переведены на льготную арендную ставку.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Ефимов: более 30 объектов образования начали строить в 2025 году в Москве
6 февраля, 15:07
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала