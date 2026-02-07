https://ria.ru/20260207/efimov-2072780853.html
Ефимов: Москва выставила на торги здание для частной школы
07.02.2026
Ефимов: Москва выставила на торги здание для частной школы
Москва выставила на торги здание на Ставропольской улице в районе Люблино для открытия частной школы по программе "1 рубль за квадратный метр в год"
москва
Ефимов: Москва выставила на торги здание для частной школы
Ефимов: Москва выставила на торги здание для открытия частной школы
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва выставила на торги здание на Ставропольской улице в районе Люблино для открытия частной школы по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Люблино город выставил на торги нежилое трехэтажное здание площадью более 6 тысяч квадратных метров по адресу: Ставропольская улица, дом 54, корпус 3. Арендатор должен будет приспособить его под образовательную деятельность. На прилегающей территории площадью более 1,8 гектара, которую также предоставят инвестору, можно будет оборудовать игровые площадки и зоны отдыха. Здание рассчитано не менее чем на 500 учеников начальной, средней и старшей школы", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, торги назначены на 13 марта, принять участие в них юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Чтобы принять участие в программе "1 рубль за квадратный метр в год", нужно принять участие в торгах, с победителями которых заключается договор аренды на 49 лет, если речь идет об объектах культурного наследия или недвижимости для размещения школ и детских садов. Инвесторы должны отремонтировать полученные объекты и выполнить другие требования программы. После этого начинает действовать льготная ставка аренды.
В прошлом году по льготной программе на торгах реализовали четыре здания в районах Восточное Измайлово, Тверской, Останкинский и Щербинка. Три из них предназначены для открытия образовательных учреждений. На юго-востоке Москвы в рамках программы работают шесть частных учреждений образования, четыре из которых уже переведены на льготную арендную ставку.