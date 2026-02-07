Рейтинг@Mail.ru
Погибшие в ДТП под Пензой ехали домой на минивэне - РИА Новости, 07.02.2026
19:48 07.02.2026
Погибшие в ДТП под Пензой ехали домой на минивэне
Погибшие в ДТП под Пензой ехали домой на минивэне - РИА Новости, 07.02.2026
Погибшие в ДТП под Пензой ехали домой на минивэне
Четверо мужчин, погибшие в ДТП с грузовиком в Городищенском районе Пензенской области, ехали домой в Татарстан и Удмуртию, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 07.02.2026
происшествия
городищенский район
пензенская область
казань
камаз (завод)
городищенский район
пензенская область
казань
происшествия, городищенский район, пензенская область, казань, камаз (завод)
Происшествия, Городищенский район, Пензенская область, Казань, КамАЗ (завод)
Погибшие в ДТП под Пензой ехали домой на минивэне

Четверо погибших в ДТП с грузовиком под Пензой ехали домой в Татарстан

ДТП в Городищенском районе в Пензенской области
ДТП в Городищенском районе в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : Госавтоинспекция Пензенской области/Telegram
ДТП в Городищенском районе в Пензенской области
САРАТОВ, 7 фев - РИА Новости. Четверо мужчин, погибшие в ДТП с грузовиком в Городищенском районе Пензенской области, ехали домой в Татарстан и Удмуртию, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
ДТП произошло в субботу в 11.55 мск на 21-м километре автодороги Городище-Никольск в Городищенском районе. По информации прокуратуры, столкнулись "КамАЗ" и Citroen. Погиб водитель и трое пассажиров Citroen, водитель "КамАЗ" и двое пассажиров легкового автомобиля госпитализированы.
"Трое погибших - жители Казани, один из города Можга (в Удмуртии - ред.). Все мужчины, они ехали домой на минивэне", - рассказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе Госавтоинспекции по Пензенской области уточнили, что погибли водитель Citroen - мужчина 1968 года рождения, а также трое пассажиров - мужчин 1968, 1994 и 1996 годов рождения. Госпитализированы водитель "КамАЗ" 1966 года рождения и два пассажира Citroen 1983 и 2001 годов. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства трагедии.
ПроисшествияГородищенский районПензенская областьКазаньКамАЗ (завод)
 
 
