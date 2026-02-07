https://ria.ru/20260207/dtp-2072929763.html
Погибшие в ДТП под Пензой ехали домой на минивэне
Погибшие в ДТП под Пензой ехали домой на минивэне - РИА Новости, 07.02.2026
Погибшие в ДТП под Пензой ехали домой на минивэне
Четверо мужчин, погибшие в ДТП с грузовиком в Городищенском районе Пензенской области, ехали домой в Татарстан и Удмуртию, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 07.02.2026
Погибшие в ДТП под Пензой ехали домой на минивэне
Четверо погибших в ДТП с грузовиком под Пензой ехали домой в Татарстан