В Приангарье женщина и двое детей погибли в ДТП
07.02.2026
В Приангарье женщина и двое детей погибли в ДТП
Женщина-водитель и двое детей погибли при столкновении иномарки и большегруза на трассе Р-258 "Байкал" в Прингарье, сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД
В Приангарье женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком и иномаркой
ИРКУТСК, 7 фев - РИА Новости. Женщина-водитель и двое детей погибли при столкновении иномарки и большегруза на трассе Р-258 "Байкал" в Прингарье, сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Иркутской области.
По предварительным данным, на 78-м километре автодороги Р-258 "Байкал" вблизи поселка Глубокая 26-летняя девушка за рулем Toyota Corolla Spacio не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем.
"В результате случившегося водитель легкового автомобиля и двое детей-пассажиров 2017 и 2020 года рождения скончались на месте ДТП", - говорится в сообщении
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, добавили в управлении.