В Приангарье женщина и двое детей погибли в ДТП

ИРКУТСК, 7 фев - РИА Новости. Женщина-водитель и двое детей погибли при столкновении иномарки и большегруза на трассе Р-258 "Байкал" в Прингарье, сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Иркутской области.

По предварительным данным, на 78-м километре автодороги Р-258 "Байкал" вблизи поселка Глубокая 26-летняя девушка за рулем Toyota Corolla Spacio не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем.