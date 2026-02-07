Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье женщина и двое детей погибли в ДТП - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 07.02.2026 (обновлено: 17:39 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/dtp-2072914028.html
В Приангарье женщина и двое детей погибли в ДТП
В Приангарье женщина и двое детей погибли в ДТП - РИА Новости, 07.02.2026
В Приангарье женщина и двое детей погибли в ДТП
Женщина-водитель и двое детей погибли при столкновении иномарки и большегруза на трассе Р-258 "Байкал" в Прингарье, сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T17:35:00+03:00
2026-02-07T17:39:00+03:00
происшествия
иркутская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072914331_0:177:1280:897_1920x0_80_0_0_92342c240740492147886820b5f066df.jpg
https://ria.ru/20250621/dtp-2024442324.html
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072914331_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4fe55c106cb7f2ac02838a77833f30be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), toyota corolla
Происшествия, Иркутская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Toyota Corolla
В Приангарье женщина и двое детей погибли в ДТП

В Приангарье женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком и иномаркой

© МВД38/TelegramДТП на 78 километре автодороги Р-258 "Байкал" в Приангарье
ДТП на 78 километре автодороги Р-258 Байкал в Приангарье - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© МВД38/Telegram
ДТП на 78 километре автодороги Р-258 "Байкал" в Приангарье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 7 фев - РИА Новости. Женщина-водитель и двое детей погибли при столкновении иномарки и большегруза на трассе Р-258 "Байкал" в Прингарье, сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Иркутской области.
По предварительным данным, на 78-м километре автодороги Р-258 "Байкал" вблизи поселка Глубокая 26-летняя девушка за рулем Toyota Corolla Spacio не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем.
"В результате случившегося водитель легкового автомобиля и двое детей-пассажиров 2017 и 2020 года рождения скончались на месте ДТП", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, добавили в управлении.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В Иркутской области три человека погибли в ДТП
21 июня 2025, 07:02
 
ПроисшествияИркутская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Toyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала