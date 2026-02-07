https://ria.ru/20260207/dtp-2072898588.html
В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 07.02.2026
В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
При столкновении грузовика и легковушки в Пензенской области погибли четыре человека, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T15:42:00+03:00
2026-02-07T15:42:00+03:00
2026-02-07T19:25:00+03:00
происшествия
пензенская область
россия
городищенский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072898985_0:154:1280:874_1920x0_80_0_0_b28a702ef96c122f23c955263b2301b5.jpg
https://ria.ru/20260206/dtp-2072787727.html
пензенская область
россия
городищенский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072898985_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e3b7eb03f808186d25c48b0567ea863a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пензенская область, россия, городищенский район
Происшествия, Пензенская область, Россия, Городищенский район
В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
В Пензенской области 4 человека погибли и 3 пострадали в ДТП с "КамАЗом"