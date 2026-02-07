Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 07.02.2026
15:42 07.02.2026 (обновлено: 19:25 07.02.2026)
В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
При столкновении грузовика и легковушки в Пензенской области погибли четыре человека, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 07.02.2026
происшествия, пензенская область, россия, городищенский район
Происшествия, Пензенская область, Россия, Городищенский район
© Фото : Госавтоинспекция Пензенской области/TelegramДТП в Городищенском районе Пензенской области
ДТП в Городищенском районе Пензенской области
САРАТОВ, 7 фев — РИА Новости. При столкновении грузовика и легковушки в Пензенской области погибли четыре человека, сообщила региональная прокуратура.
"В результате происшествия водитель легкового автомобиля и его три пассажира от полученных телесных повреждений скончались на месте. Водитель автомобиля "КамАЗ" и два пассажира Citroen доставлены в учреждение здравоохранения", — говорится в публикации в Telegram-канале.
По предварительным данным, авария произошла сегодня около 12:00 мск на 21-м километре автодороги Городище — Никольск в Городищенском районе.
Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при содержании дорог зимой.
Последствия ДТП в в Шацком районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Рязанской области четыре человека погибли в ДТП
6 февраля, 19:49
 
ПроисшествияПензенская областьРоссияГородищенский район
 
 
