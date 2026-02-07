В Красноярском крае умерла девочка, получившая тяжелую травму в ДТП

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Девочка, получившая тяжёлую травму в ДТП под Красноярском, скончалась, сообщает минздрав Красноярского края.
"Девочка с тяжелой сочетанной автодорожной травмой, которая была доставлена в 20-ю больницу рейсом санавиации из Бородинской городской больницы в крайне тяжелом состоянии, к сожалению, сегодня утром умерла. Врачи долго боролись за жизнь ребенка, но полученные при ДТП травмы оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.
В минздраве добавили, что трое детей выписаны из Канской межрайонной больницы. Одна девочка переведена для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу имени Н.И. Пирогова в Москве, еще одна - выписана из Краевой межрайонной клинической больницы №20 имени И.С. Берзона. Один мальчик остается в стационаре, его состояние стабильное.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. После аварии были госпитализированы семь пострадавших. Как ранее сообщили РИА Новости в минздраве региона, одну из пострадавших борт санавиации доставил на лечение в Москву.
