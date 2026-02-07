В Красноярском крае умерла девочка, получившая тяжелую травму в ДТП

В минздраве добавили, что трое детей выписаны из Канской межрайонной больницы. Одна девочка переведена для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу имени Н.И. Пирогова в Москве, еще одна - выписана из Краевой межрайонной клинической больницы №20 имени И.С. Берзона. Один мальчик остается в стационаре, его состояние стабильное.