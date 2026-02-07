Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае умерла девочка, получившая тяжелую травму в ДТП
07.02.2026
В Красноярском крае умерла девочка, получившая тяжелую травму в ДТП
В Красноярском крае умерла девочка, получившая тяжелую травму в ДТП - РИА Новости, 07.02.2026
В Красноярском крае умерла девочка, получившая тяжелую травму в ДТП
Девочка, получившая тяжёлую травму в ДТП под Красноярском, скончалась, сообщает минздрав Красноярского края. РИА Новости, 07.02.2026
происшествия
красноярский край
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
красноярский край
москва
2026
происшествия, красноярский край, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярский край, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Красноярском крае умерла девочка, получившая тяжелую травму в ДТП

Девочка, получившая тяжелую травму в ДТП под Красноярском, умерла

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Девочка, получившая тяжёлую травму в ДТП под Красноярском, скончалась, сообщает минздрав Красноярского края.
"Девочка с тяжелой сочетанной автодорожной травмой, которая была доставлена в 20-ю больницу рейсом санавиации из Бородинской городской больницы в крайне тяжелом состоянии, к сожалению, сегодня утром умерла. Врачи долго боролись за жизнь ребенка, но полученные при ДТП травмы оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.
В минздраве добавили, что трое детей выписаны из Канской межрайонной больницы. Одна девочка переведена для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу имени Н.И. Пирогова в Москве, еще одна - выписана из Краевой межрайонной клинической больницы №20 имени И.С. Берзона. Один мальчик остается в стационаре, его состояние стабильное.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. После аварии были госпитализированы семь пострадавших. Как ранее сообщили РИА Новости в минздраве региона, одну из пострадавших борт санавиации доставил на лечение в Москву.
Красноярский край
 
 
