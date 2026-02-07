https://ria.ru/20260207/dron-2072914452.html
В Белгородской области два мирных жителя ранены из-за атаки дрона
В Белгородской области два мирных жителя ранены из-за атаки дрона - РИА Новости, 07.02.2026
В Белгородской области два мирных жителя ранены из-за атаки дрона
Два мирных жителя ранены в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в Грайвороне Белгородской области, они госпитализированы, сообщает губернатор Вячеслав... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T17:38:00+03:00
2026-02-07T17:38:00+03:00
2026-02-07T17:38:00+03:00
происшествия
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20260207/gladkov-2072863640.html
грайворон
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, грайворон, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Грайворон, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области два мирных жителя ранены из-за атаки дрона
В Грайвороне Белгородской области два мирных жителя ранены из-за атаки дрона