В Белгородской области два мирных жителя ранены из-за атаки дрона

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в Грайвороне Белгородской области, они госпитализированы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Отмечается, что пострадавшие мужчина и женщина госпитализированы с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями. Кроме того, по оценке медиков, мужчина в тяжелом состоянии.