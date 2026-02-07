В России представили обновленную версию самого маленького в мире дрона с ИИ

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская компания "Сверх" представила обновленную версию самого маленького в мире дрона с искусственным интеллектом, в котором появилась система распознавания лиц и функция автоматического следования за человеком, сообщили РИА Новости в НТИ "Аэронет".

"Компания "Сверх", участник рынка НТИ "Аэронет", представила обновлённую версию самого маленького в мире дрона с бортовым искусственным интеллектом. В новой модификации разработчики расширили возможности беспилотника, оснастив его модулем радионавигации, системой распознавания лиц и функцией автоматического следования за человеком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевой особенностью устройства является запуск нейросетей непосредственно на борту квадрокоптера при взлетной массе всего 85 граммов. Для работы в закрытых помещениях, включая склады и производственные зоны, инженеры внедрили модуль радионавигации и датчик оптического потока. Это позволяет дрону точно удерживать позицию в воздухе даже в условиях плохой освещенности или отсутствия спутникового сигнала.

Система распознавания лиц работает в реальном времени и обеспечивает устойчивое удержание человека в кадре. При кратковременной потере визуального контакта алгоритмы прогнозируют траекторию движения объекта, после чего дрон либо восстанавливает сопровождение, либо переходит в режим активного поиска, добавили в НТИ.

"Наша задача - сделать микродрон не просто "летающей камерой", а полноценным автономным инструментом для бизнеса. Обновленная платформа находится на стадии тестирования и активно готовится к внедрению в логистику и складскую автоматизацию в ближайшие месяцы", - прокомментировал основатель компании "Сверх" Андрей Коригодский.