В России представили обновленную версию самого маленького в мире дрона с ИИ
13:21 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/dron-2072881710.html
В России представили обновленную версию самого маленького в мире дрона с ИИ
технологии, россия
В России представили обновленную версию самого маленького в мире дрона с ИИ

Микродрон с бортовым ИИ от российской компании "Сверх"
Микродрон с бортовым ИИ от российской компании Сверх - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : Сверх/Telegram
Микродрон с бортовым ИИ от российской компании "Сверх"
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская компания "Сверх" представила обновленную версию самого маленького в мире дрона с искусственным интеллектом, в котором появилась система распознавания лиц и функция автоматического следования за человеком, сообщили РИА Новости в НТИ "Аэронет".
"Компания "Сверх", участник рынка НТИ "Аэронет", представила обновлённую версию самого маленького в мире дрона с бортовым искусственным интеллектом. В новой модификации разработчики расширили возможности беспилотника, оснастив его модулем радионавигации, системой распознавания лиц и функцией автоматического следования за человеком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ключевой особенностью устройства является запуск нейросетей непосредственно на борту квадрокоптера при взлетной массе всего 85 граммов. Для работы в закрытых помещениях, включая склады и производственные зоны, инженеры внедрили модуль радионавигации и датчик оптического потока. Это позволяет дрону точно удерживать позицию в воздухе даже в условиях плохой освещенности или отсутствия спутникового сигнала.
Система распознавания лиц работает в реальном времени и обеспечивает устойчивое удержание человека в кадре. При кратковременной потере визуального контакта алгоритмы прогнозируют траекторию движения объекта, после чего дрон либо восстанавливает сопровождение, либо переходит в режим активного поиска, добавили в НТИ.
"Наша задача - сделать микродрон не просто "летающей камерой", а полноценным автономным инструментом для бизнеса. Обновленная платформа находится на стадии тестирования и активно готовится к внедрению в логистику и складскую автоматизацию в ближайшие месяцы", - прокомментировал основатель компании "Сверх" Андрей Коригодский.
Также в компании рассказали, что дрон, в первую очередь, предназначен для инвентаризации в логистических центрах и способен распознавать штрихкоды и QR-коды. В обновленной версии усилена конструкция рамы, оптимизирована электроника и предусмотрена возможность установки дополнительных аккумуляторов для увеличения времени полета.
