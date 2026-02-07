https://ria.ru/20260207/dron-2072862469.html
В Белгородской области мирный житель получил ранение после атаки дрона ВСУ
В Белгородской области мирный житель получил ранение после атаки дрона ВСУ
В Белгородской области мирный житель получил ранение после атаки дрона ВСУ
Мужчина получил минно-взрывную травму и ушиб плеча после атаки украинского беспилотника на движущийся автомобиль в селе Погромец Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T10:22:00+03:00
2026-02-07T10:22:00+03:00
2026-02-07T10:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области мирный житель получил ранение после атаки дрона ВСУ
В Белгородской области мужчина получил ранение после атаки дрона на автомобиль