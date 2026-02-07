В Белгородской области мирный житель получил ранение после атаки дрона ВСУ

«

"В Волоконовском округе в результате атаки вражеского дрона ранен мирный житель. В селе Погромец беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Волоконовскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи пострадавший бригадой "скорой" доставлен в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и ушиб плеча", - написал Гладков в Telegram-канале.