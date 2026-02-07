Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мирный житель получил ранение после атаки дрона ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 07.02.2026
В Белгородской области мирный житель получил ранение после атаки дрона ВСУ
В Белгородской области мирный житель получил ранение после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 07.02.2026
В Белгородской области мирный житель получил ранение после атаки дрона ВСУ
Мужчина получил минно-взрывную травму и ушиб плеча после атаки украинского беспилотника на движущийся автомобиль в селе Погромец Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 07.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области мирный житель получил ранение после атаки дрона ВСУ

В Белгородской области мужчина получил ранение после атаки дрона на автомобиль

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и ушиб плеча после атаки украинского беспилотника на движущийся автомобиль в селе Погромец Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«

"В Волоконовском округе в результате атаки вражеского дрона ранен мирный житель. В селе Погромец беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Волоконовскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи пострадавший бригадой "скорой" доставлен в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и ушиб плеча", - написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что после оказанной помощи пострадавший продолжит лечение амбулаторно. Транспортное средство повреждено, отметил губернатор.
