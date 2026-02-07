https://ria.ru/20260207/dnepr-2072875255.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и шесть авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2026
