Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев указал на необычный разворот западных СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:38 07.02.2026 (обновлено: 15:24 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/dmitriev-2072850461.html
Дмитриев указал на необычный разворот западных СМИ
Дмитриев указал на необычный разворот западных СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
Дмитриев указал на необычный разворот западных СМИ
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейские СМИ, ранее... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T08:38:00+03:00
2026-02-07T15:24:00+03:00
в мире
сша
россия
великобритания
кирилл дмитриев
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950926160_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_9d0a58d8fe5e6b57a08eb7965d5d289b.jpg
https://ria.ru/20260205/starmer-2072556868.html
https://ria.ru/20260206/medvedev-2072619388.html
сша
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950926160_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_b513eec51dd126b0dc5375022631be23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, великобритания, кирилл дмитриев, евросоюз
В мире, США, Россия, Великобритания, Кирилл Дмитриев, Евросоюз
Дмитриев указал на необычный разворот западных СМИ

Дмитриев: выступавшие против РФ западные СМИ, действуют так же в отношении США

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев на ПМЭФ-2024
Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2024. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейские СМИ, ранее выступавшие против России, теперь действуют против США по тому же сценарию.
"Теперь мы видим, как искажающие (правду. — Прим. ред.) СМИ применяют против США сценарий, традиционно использовавшийся СМИ Великобритании и ЕС против России", — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дмитриев призвал Стармера подать в отставку
5 февраля, 19:51
Так Дмитриев прокомментировал пост в соцсети X высокопоставленного представителя Госдепа Сары Роджерс. Роджерс обвинила газету Financial Times в искажении информации по поводу ее действий. Представитель Госдепа прокомментировала пост другого пользователя соцсети X о публикации газеты Financial Times от 6 декабря, согласно которой Госдеп США планирует финансировать в Европе аналитические центры, связанные с движением MAGA, чтобы продвигать позицию Вашингтона.
"Financial Times здесь прибегает к тому же трюку, в котором аналитики СМИ обвиняют создателей конспирологических подкастов: сообщают о повседневных явлениях, но приписывают их сомнительным, надуманным "источникам", используя приукрашенную формулировку, — например, "тайный фонд" вместо "целевые государственные гранты", — говорится в посте Роджерс.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Медведев: Европе, попавшей в зависимость от США, придется расплачиваться
6 февраля, 10:06
 
В миреСШАРоссияВеликобританияКирилл ДмитриевЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала