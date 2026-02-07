Дмитриев указал на необычный разворот западных СМИ

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейские СМИ, ранее выступавшие против России, теперь действуют против США по тому же сценарию.