Дмитриев указал на необычный разворот западных СМИ
Дмитриев указал на необычный разворот западных СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
Дмитриев указал на необычный разворот западных СМИ
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейские СМИ, ранее... РИА Новости, 07.02.2026
Дмитриев указал на необычный разворот западных СМИ
Дмитриев: выступавшие против РФ западные СМИ, действуют так же в отношении США
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейские СМИ, ранее выступавшие против России, теперь действуют против США по тому же сценарию.
"Теперь мы видим, как искажающие (правду. — Прим. ред.) СМИ применяют против США
сценарий, традиционно использовавшийся СМИ Великобритании
и ЕС
против России", — написал Дмитриев
на своей странице в соцсети X
.
Так Дмитриев прокомментировал пост в соцсети X высокопоставленного представителя Госдепа Сары Роджерс. Роджерс обвинила газету Financial Times в искажении информации по поводу ее действий. Представитель Госдепа прокомментировала пост другого пользователя соцсети X о публикации газеты Financial Times от 6 декабря, согласно которой Госдеп США планирует финансировать в Европе
аналитические центры, связанные с движением MAGA, чтобы продвигать позицию Вашингтона
.
"Financial Times здесь прибегает к тому же трюку, в котором аналитики СМИ обвиняют создателей конспирологических подкастов: сообщают о повседневных явлениях, но приписывают их сомнительным, надуманным "источникам", используя приукрашенную формулировку, — например, "тайный фонд" вместо "целевые государственные гранты", — говорится в посте Роджерс.