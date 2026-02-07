Рейтинг@Mail.ru
Фарерские острова хотят независимости от Дании, пишет NYT - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/daniya-2072903148.html
Фарерские острова хотят независимости от Дании, пишет NYT
Фарерские острова хотят независимости от Дании, пишет NYT - РИА Новости, 07.02.2026
Фарерские острова хотят независимости от Дании, пишет NYT
Фарерские острова хотят независимости от Дании, но не добиваются её в настоящее время из солидарности из-за Гренландии, на которую претендует президент США... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T16:17:00+03:00
2026-02-07T16:17:00+03:00
в мире
дания
гренландия
фарерские острова
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/74/1512277426_0:142:2048:1294_1920x0_80_0_0_8f1d87ae3f38fd0d89d33845a983cde2.jpg
https://ria.ru/20260206/grenlandiya-2072603063.html
дания
гренландия
фарерские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/74/1512277426_0:0:1726:1294_1920x0_80_0_0_9adb5514f73acffe390db2d1387c6cd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, гренландия, фарерские острова, дональд трамп
В мире, Дания, Гренландия, Фарерские острова, Дональд Трамп
Фарерские острова хотят независимости от Дании, пишет NYT

NYT: Фарерские острова хотят независимости от Дании

CC BY 2.0 / Stefan Wisselink / GásadalurДеревня Гасадалур, Фарерские острова
Деревня Гасадалур, Фарерские острова - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
CC BY 2.0 / Stefan Wisselink / Gásadalur
Деревня Гасадалур, Фарерские острова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Фарерские острова хотят независимости от Дании, но не добиваются её в настоящее время из солидарности из-за Гренландии, на которую претендует президент США Дональд Трамп, пишет газета New York Times со ссылкой на фарерских политиков.
"Лидеры Фарерских островов заявляют, что не отказываются от стремления к большей автономии. Они говорят, что им нужно заключать свои торговые сделки с зарубежными странами и что в рамках нынешнего соглашения с Данией им отказано в выражении своего голоса на международной арене. Учитывая угрозы Трампа в отношении Гренландии, некоторые могут думать, что сейчас для Фарерских островов подходящее время, чтобы добиться уступок, поскольку Дания отчаянно пытается предотвратить распад своего многовекового королевства. Но ряд фарерских политиков заявили, что они не хотят использовать этот рычаг давления и действовать агрессивно, по крайней мере, сейчас", - говорится в сообщении.
Фарерский парламентарий Бьярни Карасон Петерсен в беседе с изданием указал на то, что откладывание переговоров с Копенгагеном по поводу независимости островов является "актом доброй воли и солидарности" с Гренландией и Данией. Тем не менее, как заявил изданию премьер Фарер Аксель Йоханнесен, на островах существует широкое политическое согласие в том, что отношения с Данией "должны измениться".
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Посол высказался о ситуации вокруг Гренландии
6 февраля, 08:33
 
В миреДанияГренландияФарерские островаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала