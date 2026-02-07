Фарерские острова хотят независимости от Дании, пишет NYT

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Фарерские острова хотят независимости от Дании, но не добиваются её в настоящее время из солидарности из-за Гренландии, на которую претендует президент США Дональд Трамп, пишет газета New York Times со ссылкой на фарерских политиков.
"Лидеры Фарерских островов заявляют, что не отказываются от стремления к большей автономии. Они говорят, что им нужно заключать свои торговые сделки с зарубежными странами и что в рамках нынешнего соглашения с Данией им отказано в выражении своего голоса на международной арене. Учитывая угрозы Трампа в отношении Гренландии, некоторые могут думать, что сейчас для Фарерских островов подходящее время, чтобы добиться уступок, поскольку Дания отчаянно пытается предотвратить распад своего многовекового королевства. Но ряд фарерских политиков заявили, что они не хотят использовать этот рычаг давления и действовать агрессивно, по крайней мере, сейчас", - говорится в сообщении.
Фарерский парламентарий Бьярни Карасон Петерсен в беседе с изданием указал на то, что откладывание переговоров с Копенгагеном по поводу независимости островов является "актом доброй воли и солидарности" с Гренландией и Данией. Тем не менее, как заявил изданию премьер Фарер Аксель Йоханнесен, на островах существует широкое политическое согласие в том, что отношения с Данией "должны измениться".
