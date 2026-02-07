ВС России освободили Чугуновку в Харьковской области

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Чугуновка", — говорится в сводке.

ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки более 210 военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и пять складов.