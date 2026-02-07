Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Чугуновку в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 07.02.2026 (обновлено: 13:48 07.02.2026)
ВС России освободили Чугуновку в Харьковской области
ВС России освободили Чугуновку в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль Чугуновку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сумская область
владимир путин
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сумская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Владимир Путин
ВС России освободили Чугуновку в Харьковской области

Российский боец в зоне спецоперации
Российский боец в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Чугуновку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Чугуновка", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Север" освободили Чугуновку в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили Чугуновку в Харьковской области
За сутки бойцы "Севера" нанесли удары по шести бригадам, штурмовому полку и пограничному отряду противника в Харьковской и Сумской областях.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки более 210 военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и пять складов.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСумская областьВладимир Путин
 
 
