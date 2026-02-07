МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Чугуновку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Чугуновка", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Север" освободили Чугуновку в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Чугуновку в Харьковской области
За сутки бойцы "Севера" нанесли удары по шести бригадам, штурмовому полку и пограничному отряду противника в Харьковской и Сумской областях.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки более 210 военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и пять складов.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.
