Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под ракетный удар при объезде объектов инфраструктуры в Белгороде.
«
"Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие", — написал он в MAX.
Вечером удару с применением ракет большой дальности "Нептун" и РСЗО HIMARS подверглась и Брянская область. Ранения получили два мирных жителя, в семи муниципальных образованиях нарушилось энергоснабжение.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18