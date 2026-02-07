Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:08 07.02.2026 (обновлено: 23:59 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/chp-2072943502.html
Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел
Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел - РИА Новости, 07.02.2026
Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под ракетный удар при объезде объектов инфраструктуры в Белгороде. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T23:08:00+03:00
2026-02-07T23:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907441162_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_04b758afbdcaef50881e643760d23372.jpg
https://ria.ru/20260207/plen-2072908755.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907441162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2f38d705eadcb2f79f644db445e3f98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород, Брянская область
Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел

Губернатор Гладков попал под повторный ракетный обстрел в Белгороде

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под ракетный удар при объезде объектов инфраструктуры в Белгороде.
«
"Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие", — написал он в MAX.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Москалькова сообщила о пытках российских военных в украинском плену
Вчера, 16:54
Сегодня ВСУ несколько раз атаковали Белгород ракетами, есть пострадавшие, повреждена инфраструктура. Ведутся восстановительные работы на объектах коммунального хозяйства.
Вечером удару с применением ракет большой дальности "Нептун" и РСЗО HIMARS подверглась и Брянская область. Ранения получили два мирных жителя, в семи муниципальных образованиях нарушилось энергоснабжение.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала