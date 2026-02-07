Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под ракетный удар при объезде объектов инфраструктуры в Белгороде.

Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.