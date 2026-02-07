Сотрудники полиции у здания Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого мужчина ранил четверых студентов и полицейского

Четверо индийских студентов пострадали при нападении на общежитие в Уфе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Четверо индийских студентов пострадали при нападении в общежитии вуза в Уфе, посольство Индии информировано соответствующим образом, заявил РИА Новости ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов.

"Индийские студенты пострадали (при нападении в общежитии вуза). Четверо. Посольство Индии информировано соответствующим образом", – сказал ректор вуза.

По его словам, компания иностранных студентов возвращалась с прогулки в общежитие, когда к ним "прибился подросток 15 лет".

"Пострадали индийские студенты, российских студентов среди пострадавших нет", - рассказал ректор.

Он добавил, что в общежитии живут и российские и иностранные студенты – всего 420 человек.