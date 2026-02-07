Рейтинг@Mail.ru
Четверо индийских студентов пострадали при нападении на общежитие в Уфе
18:47 07.02.2026 (обновлено: 18:57 07.02.2026)
Четверо индийских студентов пострадали при нападении на общежитие в Уфе
Четверо индийских студентов пострадали при нападении на общежитие в Уфе - РИА Новости, 07.02.2026
Четверо индийских студентов пострадали при нападении на общежитие в Уфе
Четверо индийских студентов пострадали при нападении в общежитии вуза в Уфе, посольство Индии информировано соответствующим образом, заявил РИА Новости ректор... РИА Новости, 07.02.2026
уфа, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), индия, общество
Уфа, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Индия, Общество
Четверо индийских студентов пострадали при нападении на общежитие в Уфе

Четверо индийских студентов пострадали при нападении на общежитие вуза в Уфе

Сотрудники полиции у здания Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого мужчина ранил четверых студентов и полицейского
Сотрудники полиции у здания Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого мужчина ранил четверых студентов и полицейского - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Рамиля Салихова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у здания Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого мужчина ранил четверых студентов и полицейского
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Четверо индийских студентов пострадали при нападении в общежитии вуза в Уфе, посольство Индии информировано соответствующим образом, заявил РИА Новости ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов.
"Индийские студенты пострадали (при нападении в общежитии вуза). Четверо. Посольство Индии информировано соответствующим образом", – сказал ректор вуза.
По его словам, компания иностранных студентов возвращалась с прогулки в общежитие, когда к ним "прибился подросток 15 лет".
"Пострадали индийские студенты, российских студентов среди пострадавших нет", - рассказал ректор.
Он добавил, что в общежитии живут и российские и иностранные студенты – всего 420 человек.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Уфе задержан мужчина, ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. По данным регионального Минздрава, в ходе нападения пострадали шесть человек.
Видео из общежития медуниверситета в Уфе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
СК раскрыл подробности о напавшем на студентов в Уфе
