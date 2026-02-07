https://ria.ru/20260207/chp-2072921688.html
Четверо индийских студентов пострадали при нападении на общежитие в Уфе
Четверо индийских студентов пострадали при нападении на общежитие в Уфе - РИА Новости, 07.02.2026
Четверо индийских студентов пострадали при нападении на общежитие в Уфе
Четверо индийских студентов пострадали при нападении в общежитии вуза в Уфе, посольство Индии информировано соответствующим образом, заявил РИА Новости ректор... РИА Новости, 07.02.2026
уфа
индия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Четверо индийских студентов пострадали при нападении в общежитии вуза в Уфе, посольство Индии информировано соответствующим образом, заявил РИА Новости ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов.
"Индийские студенты пострадали (при нападении в общежитии вуза). Четверо. Посольство Индии
информировано соответствующим образом", – сказал ректор вуза.
По его словам, компания иностранных студентов возвращалась с прогулки в общежитие, когда к ним "прибился подросток 15 лет".
"Пострадали индийские студенты, российских студентов среди пострадавших нет", - рассказал ректор.
Он добавил, что в общежитии живут и российские и иностранные студенты – всего 420 человек.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк
сообщила, что в Уфе
задержан мужчина, ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. По данным регионального Минздрава, в ходе нападения пострадали шесть человек.