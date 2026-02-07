Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области ребенок случайно проглотил 14-сантиметровую ложку - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 07.02.2026 (обновлено: 18:52 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/chp-2072921341.html
В Оренбургской области ребенок случайно проглотил 14-сантиметровую ложку
В Оренбургской области ребенок случайно проглотил 14-сантиметровую ложку - РИА Новости, 07.02.2026
В Оренбургской области ребенок случайно проглотил 14-сантиметровую ложку
Ребенок в Оренбургской области случайно проглотил 14-сантиметровую ложку, пациент прооперирован, инородный предмет удален, сообщает региональный Минздрав. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T18:40:00+03:00
2026-02-07T18:52:00+03:00
происшествия
оренбургская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072922292_0:137:1004:702_1920x0_80_0_0_23a43bfbdc1e8b428711341ac91860dc.jpg
https://ria.ru/20260127/vrachi-2070507195.html
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072922292_0:43:1004:796_1920x0_80_0_0_b7b6e9c9ffb33d2ad3454f1d3d718ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбургская область
Происшествия, Оренбургская область
В Оренбургской области ребенок случайно проглотил 14-сантиметровую ложку

В Оренбургской области врачи достали из ребенка 14-сантиметровую ложку

© Фото : МинZдрав Оренбургской области/TelegramРебенок в Оренбургской области проглотил 14-сантиметровую ложку
Ребенок в Оренбургской области проглотил 14-сантиметровую ложку - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : МинZдрав Оренбургской области/Telegram
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 7 фев - РИА Новости. Ребенок в Оренбургской области случайно проглотил 14-сантиметровую ложку, пациент прооперирован, инородный предмет удален, сообщает региональный Минздрав.
По данным областного минздрава, в детскую больницу скорая помощь привезла ребенка, который случайно проглотил ложку. Пациента срочно госпитализировали. Во время рентгенографии органов брюшной полости выяснилось, что инородное тело находится в области желудка. На опубликованных ведомством снимках рентгена видна детская ложечка, на конце ручки которой находится фигурка елки.
© Фото : МинZдрав Оренбургской области/TelegramРебенок в Оренбургской области проглотил 14-сантиметровую ложку
Ребенок в Оренбургской области проглотил 14-сантиметровую ложку - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : МинZдрав Оренбургской области/Telegram
Ребенок в Оренбургской области проглотил 14-сантиметровую ложку
"В экстренном порядке проведено… эндоскопическое удаление инородного предмета - металлической ложки длиной 14 сантиметров. Постманипуляционный период протекал без осложнений", - говорится в сообщении.
На следующий день ребенка отпустили из больницы домой.
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Московские врачи спасли жизнь пациентке с опухолью паращитовидной железы
27 января, 11:54
 
ПроисшествияОренбургская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала