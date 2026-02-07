https://ria.ru/20260207/chp-2072921341.html
В Оренбургской области ребенок случайно проглотил 14-сантиметровую ложку
В Оренбургской области ребенок случайно проглотил 14-сантиметровую ложку - РИА Новости, 07.02.2026
В Оренбургской области ребенок случайно проглотил 14-сантиметровую ложку
Ребенок в Оренбургской области случайно проглотил 14-сантиметровую ложку, пациент прооперирован, инородный предмет удален, сообщает региональный Минздрав. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T18:40:00+03:00
2026-02-07T18:40:00+03:00
2026-02-07T18:52:00+03:00
происшествия
оренбургская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072922292_0:137:1004:702_1920x0_80_0_0_23a43bfbdc1e8b428711341ac91860dc.jpg
https://ria.ru/20260127/vrachi-2070507195.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072922292_0:43:1004:796_1920x0_80_0_0_b7b6e9c9ffb33d2ad3454f1d3d718ce4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область
Происшествия, Оренбургская область
В Оренбургской области ребенок случайно проглотил 14-сантиметровую ложку
В Оренбургской области врачи достали из ребенка 14-сантиметровую ложку
ПЕРМЬ, 7 фев - РИА Новости. Ребенок в Оренбургской области случайно проглотил 14-сантиметровую ложку, пациент прооперирован, инородный предмет удален, сообщает региональный Минздрав.
По данным областного минздрава, в детскую больницу скорая помощь привезла ребенка, который случайно проглотил ложку. Пациента срочно госпитализировали. Во время рентгенографии органов брюшной полости выяснилось, что инородное тело находится в области желудка. На опубликованных ведомством снимках рентгена видна детская ложечка, на конце ручки которой находится фигурка елки.
"В экстренном порядке проведено… эндоскопическое удаление инородного предмета - металлической ложки длиной 14 сантиметров. Постманипуляционный период протекал без осложнений", - говорится в сообщении.
На следующий день ребенка отпустили из больницы домой.