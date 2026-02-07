В Оренбургской области ребенок случайно проглотил 14-сантиметровую ложку

По данным областного минздрава, в детскую больницу скорая помощь привезла ребенка, который случайно проглотил ложку. Пациента срочно госпитализировали. Во время рентгенографии органов брюшной полости выяснилось, что инородное тело находится в области желудка. На опубликованных ведомством снимках рентгена видна детская ложечка, на конце ручки которой находится фигурка елки.