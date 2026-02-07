Рейтинг@Mail.ru
При нападении на общежитие вуза в Уфе пострадали шесть человек
16:15 07.02.2026 (обновлено: 17:40 07.02.2026)
При нападении на общежитие вуза в Уфе пострадали шесть человек
происшествия, уфа, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
При нападении на общежитие вуза в Уфе пострадали шесть человек

УФА, 7 фев — РИА Новости. При нападении на общежитие вуза в Уфе пострадали шесть человек, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.
"Во время происшествия в общежитии, предварительно, пострадали шесть человек", — написал он в Telegram-канале.
Четырех пациентов доставили в больницы №13, 18 и 21. Их состояние оценивают как стабильное. Пятому пострадавшему оказали помощь на месте. Также самого нападавшего, которым оказался 15-летний подросток, госпитализировали в детскую больницу №17. Он находится в тяжелом состоянии.
На место происшествия прибыли пять бригад скорой. Одна из них продолжает дежурство.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
ПроисшествияУфаРеспублика Башкортостан
 
 
