При нападении на общежитие вуза в Уфе пострадали шесть человек
При нападении на общежитие вуза в Уфе пострадали шесть человек
При нападении на общежитие вуза в Уфе пострадали шесть человек
При нападении на общежитие вуза в Уфе пострадали шесть человек, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин. РИА Новости, 07.02.2026
При нападении на общежитие вуза в Уфе пострадали шесть человек
Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в общежитии в Уфе
УФА, 7 фев — РИА Новости. При нападении на общежитие вуза в Уфе пострадали шесть человек, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.
"Во время происшествия в общежитии, предварительно, пострадали шесть человек", — написал он в Telegram-канале
.
Четырех пациентов доставили в больницы №13, 18 и 21. Их состояние оценивают как стабильное. Пятому пострадавшему оказали помощь на месте. Также самого нападавшего, которым оказался 15-летний подросток, госпитализировали в детскую больницу №17. Он находится в тяжелом состоянии.
На место происшествия прибыли пять бригад скорой. Одна из них продолжает дежурство.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.