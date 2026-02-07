На месте нападения в общежитии вуза в Уфе

На месте нападения в общежитии вуза в Уфе

© Кадр видео из соцсетей На месте нападения в общежитии вуза в Уфе

При нападении на общежитие вуза в Уфе пострадали шесть человек

УФА, 7 фев — РИА Новости. При нападении на общежитие вуза в Уфе пострадали шесть человек, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

"Во время происшествия в общежитии, предварительно, пострадали шесть человек", — написал он в Telegram-канале

© Фото : соцсети Экстренные службы на месте нападения в общежитии вуза в Уфе © Фото : соцсети Экстренные службы на месте нападения в общежитии вуза в Уфе

Четырех пациентов доставили в больницы №13, 18 и 21. Их состояние оценивают как стабильное. Пятому пострадавшему оказали помощь на месте. Также самого нападавшего, которым оказался 15-летний подросток, госпитализировали в детскую больницу №17. Он находится в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыли пять бригад скорой. Одна из них продолжает дежурство.