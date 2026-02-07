Рейтинг@Mail.ru
Все поезда "Таврия" ввели в график после ЧП в Тамбовской области
14:58 07.02.2026 (обновлено: 15:04 07.02.2026)
Все поезда "Таврия" ввели в график после ЧП в Тамбовской области
происшествия
тамбовская область
москва
республика крым
ржд
федеральная пассажирская компания
гранд сервис экспресс
тамбовская область
москва
республика крым
происшествия, тамбовская область, москва, республика крым, ржд, федеральная пассажирская компания, гранд сервис экспресс
Происшествия, Тамбовская область, Москва, Республика Крым, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Гранд Сервис Экспресс
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Все пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымом и городами материковой части России, ранее задержанные в пути из-за ЧП на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, введены в график или прибыли на станции назначения, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"Все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс", которые задерживались в пути из-за ЧП на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, введены в график или прибыли на станции назначения. Сейчас наши поезда курсируют по расписанию", - говорится в сообщении.
Утром в субботу перевозчик сообщал о задержке одного состава №028 Москва-Симферополь.
"Благодарим пассажиров за понимание и терпение! Спасибо также коллегам-железнодорожникам, которые сделали все возможное, чтобы поезда вернулись к нормальному расписанию и довезли пассажиров в пункты назначения!", - заключили в ГСЭ.
РЖД вечером в среду сообщили, что на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области сошли с рельсов цистерны с бензином и загорелись. Движение было приостановлено. Из-за ЧП задерживались пассажирские поезда, а также отправление ряда поездов из Москвы. Железнодорожники восстановили движение поездов по обоим путям на станции в пятницу.
Как ранее сообщала "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД), график отправления поездов южного направления из Москвы, нарушенный после схода грузовых вагонов в Тамбовской области, восстановлен.
ПроисшествияТамбовская областьМоскваРеспублика КрымРЖДФедеральная пассажирская компанияГранд Сервис Экспресс
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
