Все поезда "Таврия" ввели в график после ЧП в Тамбовской области
2026-02-07T14:58:00+03:00
2026-02-07T14:58:00+03:00
2026-02-07T15:04:00+03:00
Происшествия, Тамбовская область, Москва, Республика Крым, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Гранд Сервис Экспресс
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Все пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымом и городами материковой части России, ранее задержанные в пути из-за ЧП на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, введены в график или прибыли на станции назначения, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"Все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс", которые задерживались в пути из-за ЧП на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области
, введены в график или прибыли на станции назначения. Сейчас наши поезда курсируют по расписанию", - говорится в сообщении.
Утром в субботу перевозчик сообщал о задержке одного состава №028 Москва-Симферополь.
"Благодарим пассажиров за понимание и терпение! Спасибо также коллегам-железнодорожникам, которые сделали все возможное, чтобы поезда вернулись к нормальному расписанию и довезли пассажиров в пункты назначения!", - заключили в ГСЭ.
РЖД
вечером в среду сообщили, что на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области сошли с рельсов цистерны с бензином и загорелись. Движение было приостановлено. Из-за ЧП задерживались пассажирские поезда, а также отправление ряда поездов из Москвы
. Железнодорожники восстановили движение поездов по обоим путям на станции в пятницу.
Как ранее сообщала "Федеральная пассажирская компания
" (ФПК, "дочка" РЖД), график отправления поездов южного направления из Москвы, нарушенный после схода грузовых вагонов в Тамбовской области, восстановлен.