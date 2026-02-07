После ЧП с подростком в Люберцах возбудили уголовное дело

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Уголовное дело о причинении вреда по неосторожности возбуждено после взрыва петарды в руках 16-летнего подростка в Люберцах, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России.

В прокуратуре Московской области сообщили, что, по словам матери пострадавшего, подросток вышел из дома, чтобы вынести мусор, и случайно обнаружил пиротехническое изделие. Когда он взял его в руки, произошёл хлопок, мальчик побежал домой.