После ЧП с подростком в Люберцах возбудили уголовное дело
После ЧП с подростком в Люберцах возбудили уголовное дело
Уголовное дело о причинении вреда по неосторожности возбуждено после взрыва петарды в руках 16-летнего подростка в Люберцах, сообщили РИА Новости в подмосковном РИА Новости, 07.02.2026
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Уголовное дело о причинении вреда по неосторожности возбуждено после взрыва петарды в руках 16-летнего подростка в Люберцах, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
сообщила, что мальчик пострадал от взрыва петарды в подмосковных Люберцах
, у него травмированы пальцы на руке. Подросток госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова.
"Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России
по Московской области по факту травмирования 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности)", - говорится в сообщении ГСУ СК РФ.
В прокуратуре Московской области сообщили, что, по словам матери пострадавшего, подросток вышел из дома, чтобы вынести мусор, и случайно обнаружил пиротехническое изделие. Когда он взял его в руки, произошёл хлопок, мальчик побежал домой.
Отмечается, что люберецкая городская прокуратура установит обстоятельства произошедшего, в том числе выяснит, каким образом пиротехническое изделие оказалось вблизи жилого дома.