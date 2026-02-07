Рейтинг@Mail.ru
Участник спецопераций КГБ в Афганистане умер в возрасте 85 лет - РИА Новости, 07.02.2026
14:31 07.02.2026
Участник спецопераций КГБ в Афганистане умер в возрасте 85 лет
Участник спецопераций КГБ в Афганистане умер в возрасте 85 лет - РИА Новости, 07.02.2026
Участник спецопераций КГБ в Афганистане умер в возрасте 85 лет
Генерал-майор в отставке Жанабай Шилманов, служивший в 1980-е годы в оперативно-разведывательном отряде "Каскад" КГБ СССР в Афганистане, скончался на 86-м году... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T14:31:00+03:00
2026-02-07T14:31:00+03:00
в мире
ссср
афганистан
узбекистан
ссср
афганистан
узбекистан
в мире, ссср, афганистан, узбекистан
В мире, СССР, Афганистан, Узбекистан
Участник спецопераций КГБ в Афганистане умер в возрасте 85 лет

Участник спецопераций КГБ в Афганистане Шилманов умер в возрасте 85 лет

© Фото : Министерство внутренних дел Республики УзбекистанЖанабай Шилманов
© Фото : Министерство внутренних дел Республики Узбекистан
Жанабай Шилманов. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 7 фев - РИА Новости. Генерал-майор в отставке Жанабай Шилманов, служивший в 1980-е годы в оперативно-разведывательном отряде "Каскад" КГБ СССР в Афганистане, скончался на 86-м году жизни в Узбекистане, сообщает пресс-служба МВД республики.
"На 86-м году жизни скончался генерал-майор в отставке Жанабай Палимович Шилманов, внесший достойный вклад в обеспечение мира и спокойствия нашей страны, многие годы плодотворно проработавший в системе министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан", - говорится в сообщении, размещённом на сайте МВД.
Шилманов родился 16 ноября 1940 года в Кегейлийском районе Республики Каракалпакстан (на северо-западе Узбекистана). В 1962 году с отличием окончил факультет английской филологии Ташкентского государственного педагогического института. С 1966 года проходил службу в органах КГБ СССР. В 1980-1981 годах выполнял боевые задачи в Афганистане в составе в оперативно-разведывательного отряда "Каскад" КГБ СССР. С 1987 года работал заместителем министра внутренних дел, в 1991-2002 годах возглавлял МВД Каракалпакстана. После выхода на пенсию долгие годы трудился в Жокаргы Кенесе (Верховном совете) Республики Каракалпакстан.
"Каскад" - оперативно-разведывательный боевой отряд КГБ СССР, созданный в июле 1980 года для участия в спецоперациях в Афганистане после ввода в эту страну ограниченного контингента советских войск. В состав отряда входили сотрудники КГБ, офицеры спецподразделений, военные переводчики и специалисты по Средней Азии.
 
В миреСССРАфганистанУзбекистан
 
 
