Участник спецопераций КГБ в Афганистане умер в возрасте 85 лет

ТАШКЕНТ, 7 фев - РИА Новости. Генерал-майор в отставке Жанабай Шилманов, служивший в 1980-е годы в оперативно-разведывательном отряде "Каскад" КГБ СССР в Афганистане, скончался на 86-м году жизни в Узбекистане, сообщает пресс-служба МВД республики.
"На 86-м году жизни скончался генерал-майор в отставке Жанабай Палимович Шилманов, внесший достойный вклад в обеспечение мира и спокойствия нашей страны, многие годы плодотворно проработавший в системе министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан", - говорится в сообщении, размещённом на сайте МВД.
Шилманов родился 16 ноября 1940 года в Кегейлийском районе Республики Каракалпакстан (на северо-западе Узбекистана). В 1962 году с отличием окончил факультет английской филологии Ташкентского государственного педагогического института. С 1966 года проходил службу в органах КГБ СССР. В 1980-1981 годах выполнял боевые задачи в Афганистане в составе в оперативно-разведывательного отряда "Каскад" КГБ СССР. С 1987 года работал заместителем министра внутренних дел, в 1991-2002 годах возглавлял МВД Каракалпакстана. После выхода на пенсию долгие годы трудился в Жокаргы Кенесе (Верховном совете) Республики Каракалпакстан.
"Каскад" - оперативно-разведывательный боевой отряд КГБ СССР, созданный в июле 1980 года для участия в спецоперациях в Афганистане после ввода в эту страну ограниченного контингента советских войск. В состав отряда входили сотрудники КГБ, офицеры спецподразделений, военные переводчики и специалисты по Средней Азии.