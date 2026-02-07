Участник спецопераций КГБ в Афганистане умер в возрасте 85 лет

ТАШКЕНТ, 7 фев - РИА Новости. Генерал-майор в отставке Жанабай Шилманов, служивший в 1980-е годы в оперативно-разведывательном отряде "Каскад" КГБ СССР в Афганистане, скончался на 86-м году жизни в Узбекистане, сообщает пресс-служба МВД республики.