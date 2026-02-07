https://ria.ru/20260207/chp-2072887989.html
В Смоленске тепло поступило в 70 процентов домов после аварии
В Смоленске тепло поступило в 70 процентов домов после аварии - РИА Новости, 07.02.2026
В Смоленске тепло поступило в 70 процентов домов после аварии
Тепло поступило в 70% домов в Смоленске после ликвидации коммунальной аварии, из-за которой оно было отключено, сообщило правительство Смоленской области. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T14:13:00+03:00
2026-02-07T14:13:00+03:00
2026-02-07T14:13:00+03:00
В Смоленске тепло поступило в 70 процентов домов после аварии
В Смоленске тепло поступило в 70 процентов домов после коммунальной аварии
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Тепло поступило в 70% домов в Смоленске после ликвидации коммунальной аварии, из-за которой оно было отключено, сообщило правительство Смоленской области.
"В Смоленске продолжается комплексная работа по поддержке жителей домов, где отключено теплоснабжение. Подан теплоноситель на 219 жилых домов из 313 (70%)", - говорится в сообщении в Telegram-канале
регионального правительства.
В Смоленске на данный момент около 10 градусов мороза.
Как сообщал мэр Смоленска Александр Новиков, в ночь на пятницу на участке магистральной тепловой сети произошел порыв. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что в результате было приостановлено теплоснабжение 313 многоквартирных домов, десяти детсадов, семи медучреждений, 14 учебных заведений. Всего под отключения попали порядка 40 тысяч жителей, отметил губернатор. Для людей в городе организовали четыре пункта обогрева. Следственное управление СК РФ по региону по факту аварии возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Поздним вечером пятницы мэр сообщил о завершении ремонтных работ на поврежденном участке магистрали.