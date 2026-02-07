В Смоленске тепло поступило в 70 процентов домов после аварии

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Тепло поступило в 70% домов в Смоленске после ликвидации коммунальной аварии, из-за которой оно было отключено, сообщило правительство Смоленской области.

Как сообщал мэр Смоленска Александр Новиков, в ночь на пятницу на участке магистральной тепловой сети произошел порыв. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что в результате было приостановлено теплоснабжение 313 многоквартирных домов, десяти детсадов, семи медучреждений, 14 учебных заведений. Всего под отключения попали порядка 40 тысяч жителей, отметил губернатор. Для людей в городе организовали четыре пункта обогрева. Следственное управление СК РФ по региону по факту аварии возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).