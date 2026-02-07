https://ria.ru/20260207/chislo-2072835341.html
Число пострадавших от снегопадов в Японии приблизилось к 600
Число пострадавших от снегопадов в Японии приблизилось к 600 - РИА Новости, 07.02.2026
Число пострадавших от снегопадов в Японии приблизилось к 600
Число пострадавших в результате мощных снегопадов в Японии приближается к 600 людям, 45 человек погибли, следует из статистики главного пожарного управления... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T03:29:00+03:00
2026-02-07T03:29:00+03:00
2026-02-07T03:29:00+03:00
в мире
япония
японское море
хоккайдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072260144_0:220:3250:2048_1920x0_80_0_0_fe1db07c8d9490499f2c1927f14bb66b.jpg
https://ria.ru/20260205/yaponiya-2072357727.html
https://ria.ru/20260128/japonija-2070691276.html
япония
японское море
хоккайдо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072260144_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a5e417abbd3914db2b6a0f7152d07853.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, японское море, хоккайдо
В мире, Япония, Японское море, Хоккайдо
Число пострадавших от снегопадов в Японии приблизилось к 600
Число пострадавших от снегопадов в Японии приблизилось к 600, 45 человек погибли
ТОКИО, 7 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате мощных снегопадов в Японии приближается к 600 людям, 45 человек погибли, следует из статистики главного пожарного управления страны, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, в период с 20 января в результате стихии 585 человек получили травмы различной степени тяжести. У 187 из них травмы оцениваются как тяжелые. Погибли 45 человек.
С середины января мощные снегопады обрушивались на северные и западные регионы Японии
уже дважды. С пятницы север страны вновь накрыл снежный шторм.
По данным главного метеорологического агентства, циклон, усиливаясь, пройдет от Японского моря
через Хоккайдо
, в результате чего с 6 по 7 февраля в северных районах Японии ожидаются метели и волны высотой до пяти метров.
В воскресенье, 8 февраля, когда в стране пройдет голосование на выборах в ключевую нижнюю палату парламента, ожидается усиление снегопадов на побережье Японского моря от северных до западных регионов. Специалисты не исключают, что в результате непогоды в ряде районов могут быть вынесены штормовые предупреждения.