Число пострадавших от снегопадов в Японии приблизилось к 600 - РИА Новости, 07.02.2026
03:29 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/chislo-2072835341.html
Число пострадавших от снегопадов в Японии приблизилось к 600
2026-02-07T03:29:00+03:00
2026-02-07T03:29:00+03:00
ТОКИО, 7 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате мощных снегопадов в Японии приближается к 600 людям, 45 человек погибли, следует из статистики главного пожарного управления страны, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, в период с 20 января в результате стихии 585 человек получили травмы различной степени тяжести. У 187 из них травмы оцениваются как тяжелые. Погибли 45 человек.
С середины января мощные снегопады обрушивались на северные и западные регионы Японии уже дважды. С пятницы север страны вновь накрыл снежный шторм.
По данным главного метеорологического агентства, циклон, усиливаясь, пройдет от Японского моря через Хоккайдо, в результате чего с 6 по 7 февраля в северных районах Японии ожидаются метели и волны высотой до пяти метров.
В воскресенье, 8 февраля, когда в стране пройдет голосование на выборах в ключевую нижнюю палату парламента, ожидается усиление снегопадов на побережье Японского моря от северных до западных регионов. Специалисты не исключают, что в результате непогоды в ряде районов могут быть вынесены штормовые предупреждения.
