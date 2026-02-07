Число пострадавших от снегопадов в Японии приблизилось к 600

ТОКИО, 7 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате мощных снегопадов в Японии приближается к 600 людям, 45 человек погибли, следует из статистики главного пожарного управления страны, с которой ознакомилось РИА Новости.

Так, в период с 20 января в результате стихии 585 человек получили травмы различной степени тяжести. У 187 из них травмы оцениваются как тяжелые. Погибли 45 человек.

С середины января мощные снегопады обрушивались на северные и западные регионы Японии уже дважды. С пятницы север страны вновь накрыл снежный шторм.

По данным главного метеорологического агентства, циклон, усиливаясь, пройдет от Японского моря через Хоккайдо , в результате чего с 6 по 7 февраля в северных районах Японии ожидаются метели и волны высотой до пяти метров.