Жительница Британии боится, что ее петуха казнят за кукареканье - РИА Новости, 07.02.2026
03:56 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/britaniya-2072837319.html
Жительница Британии боится, что ее петуха казнят за кукареканье
Жительница Британии боится, что ее петуха казнят за кукареканье - РИА Новости, 07.02.2026
Жительница Британии боится, что ее петуха казнят за кукареканье
Жительница Великобритании боится, что ее петуху грозит смертная казнь из-за громкого кукареканья, сосед женщины утверждает, что петушиный крик влияет на его... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T03:56:00+03:00
2026-02-07T03:56:00+03:00
в мире
великобритания
https://ria.ru/20250730/petukh-2032473039.html
великобритания
2026
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Жительница Британии боится, что ее петуха казнят за кукареканье

Британка боится, что ее петуху, на которого пожаловался сосед, грозит казнь

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Жительница Великобритании боится, что ее петуху грозит смертная казнь из-за громкого кукареканья, сосед женщины утверждает, что петушиный крик влияет на его психическое здоровье, пишет издание Daily Star.
"Владелица Сью Фартинг была ошеломлена, когда местный совет вручил ей уведомление с предупреждением, что она столкнется с принудительными мерами, если не сможет заставить его (петуха - ред.) замолчать... Она опасается, что птице может грозить смертная казнь", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, жалоба на петуха поступила от соседа, который утверждает, что громкое кукареканье влияет на его психическое здоровье.
По данным Daily Star, была создана петиция о спасении петуха, ее подписали более 600 человек.
Петух напал на мужчину и убил его
В мире, Великобритания
 
 
