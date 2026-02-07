Жительница Британии боится, что ее петуха казнят за кукареканье

"Владелица Сью Фартинг была ошеломлена, когда местный совет вручил ей уведомление с предупреждением, что она столкнется с принудительными мерами, если не сможет заставить его (петуха - ред.) замолчать... Она опасается, что птице может грозить смертная казнь", - говорится в публикации.