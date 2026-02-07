https://ria.ru/20260207/britaniya-2072837319.html
Жительница Британии боится, что ее петуха казнят за кукареканье
Жительница Британии боится, что ее петуха казнят за кукареканье
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Жительница Великобритании боится, что ее петуху грозит смертная казнь из-за громкого кукареканья, сосед женщины утверждает, что петушиный крик влияет на его психическое здоровье, пишет издание Daily Star
.
"Владелица Сью Фартинг была ошеломлена, когда местный совет вручил ей уведомление с предупреждением, что она столкнется с принудительными мерами, если не сможет заставить его (петуха - ред.) замолчать... Она опасается, что птице может грозить смертная казнь", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, жалоба на петуха поступила от соседа, который утверждает, что громкое кукареканье влияет на его психическое здоровье.
По данным Daily Star, была создана петиция о спасении петуха, ее подписали более 600 человек.