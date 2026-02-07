Рейтинг@Mail.ru
07:26 07.02.2026
В Британии начали расследование смерти экс-гитариста The Cure, пишут СМИ
в мире
великобритания
sun
великобритания
в мире, великобритания, sun
В мире, Великобритания, Sun
В Британии начали расследование смерти экс-гитариста The Cure, пишут СМИ

Полицейские на улице Лондона. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Полиция Великобритании начала расследование смерти экс-гитариста и клавишника рок-группы The Cure Перри Бэмоунта, он ушел из жизни в конце декабря 2025 года, сообщает британское издание Sun со ссылкой на источник.
"Перри был болен, но не считалось, что он стоит на пороге смерти... После того, как он покинул нас, один член семьи был встревожен тем, что ему сказали... Это привело к обращению к коронеру, в похоронное бюро и полицию", - приводит издание слова источника.
Как сообщает Sun, правоохранители подтвердили факт расследования смерти, которая в настоящий момент рассматривается как "необъяснимая", но "не вызывающая подозрений".
Вдова Бэмоунта Донна заявила изданию, что это расследование - "ерунда" и что она не поддерживает контактов с полицией. По ее словам, врачи подтвердили, что ее муж скончался от рака кишечника в терминальной стадии.
Гитарист и клавишник британской рок-группы The Cure Перри Бэмоунт ушел из жизни в возрасте 65 лет после непродолжительной болезни в конце декабря 2025 года.
Рок-группа The Cure была основана в 1976 году в Великобритании. Группа выпустила 14 студийных альбомов, при этом ей удалось продать более 30 миллионов их копий по всему миру.
