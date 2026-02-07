https://ria.ru/20260207/bpla-2072901754.html
В Батайске умерла пострадавшая при атаке БПЛА девушка
В Батайске умерла пострадавшая при атаке БПЛА девушка - РИА Новости, 07.02.2026
В Батайске умерла пострадавшая при атаке БПЛА девушка
Жительница Батайска Ростовской области, пострадавшая при атаке БПЛА в декабре прошлого года, скончалась в больнице, сообщил РИА Новости представитель городской... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T16:09:00+03:00
2026-02-07T16:09:00+03:00
2026-02-07T16:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
батайск
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_9719be5da4c2e10d23fe920d6a1eda98.jpg
https://ria.ru/20260207/svo-2072875456.html
батайск
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_028df537e09ea536b8c88319d4263967.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, батайск, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Батайск, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Батайске умерла пострадавшая при атаке БПЛА девушка
Пострадавшая при атаке БПЛА девушка умерла в больнице Батайска