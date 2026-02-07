Рейтинг@Mail.ru
В Батайске умерла пострадавшая при атаке БПЛА девушка - РИА Новости, 07.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 07.02.2026
В Батайске умерла пострадавшая при атаке БПЛА девушка
В Батайске умерла пострадавшая при атаке БПЛА девушка - РИА Новости, 07.02.2026
В Батайске умерла пострадавшая при атаке БПЛА девушка
Жительница Батайска Ростовской области, пострадавшая при атаке БПЛА в декабре прошлого года, скончалась в больнице, сообщил РИА Новости представитель городской... РИА Новости, 07.02.2026
происшествия, батайск, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Батайск, Ростовская область, Юрий Слюсарь
© РИА Новости / Таисия ВоронцоваРаботник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев - РИА Новости. Жительница Батайска Ростовской области, пострадавшая при атаке БПЛА в декабре прошлого года, скончалась в больнице, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.
"К сожалению, девушка умерла", - сказал собеседник агентства, добавив, что всё время после происшествия она находилась в больнице.
Как ранее информировал губернатор области Юрий Слюсарь, в результате атаки 18 декабря 2025 года на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, еще три получили ранения. В городе повреждения получили два корпуса многоэтажки. В соседнем Батайске загорелись два частных дома. Ранения получили семь человек, один из них погиб. В городе был объявлен траур.
