В Запорожской области при атаке украинского БПЛА погибла женщина
В Запорожской области при атаке украинского БПЛА погибла женщина
В Запорожской области при ударе украинского дрона по дому погибла женщина, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T15:36:00+03:00
2026-02-07T15:36:00+03:00
2026-02-07T16:39:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости. В Запорожской области при ударе украинского дрона по дому погибла женщина, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В результате атаки беспилотного летательного аппарата противника по территории частного домовладения в селе Бурчак Михайловского муниципального округа погибла женщина 1961 года рождения", — написал он в MAX
Глава региона выразил соболезнования ее семье. На месте работают экстренные службы.
Накануне Балицкий заявил, что при ударах ВСУ по Запорожской области пострадали два мирных жителя, им не потребовалась госпитализация.
Украинские войска ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.