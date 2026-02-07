Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области при атаке украинского БПЛА погибла женщина - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 07.02.2026 (обновлено: 16:39 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/bpla-2072897696.html
В Запорожской области при атаке украинского БПЛА погибла женщина
В Запорожской области при атаке украинского БПЛА погибла женщина - РИА Новости, 07.02.2026
В Запорожской области при атаке украинского БПЛА погибла женщина
В Запорожской области при ударе украинского дрона по дому погибла женщина, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T15:36:00+03:00
2026-02-07T16:39:00+03:00
запорожская область
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154840/94/1548409416_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_48171caa17aaf8318d01c3ca194099fa.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154840/94/1548409416_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_5de1bfc6bb4ceac19e6de157d09b1ba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, евгений балицкий, происшествия, вооруженные силы украины
Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области при атаке украинского БПЛА погибла женщина

В Запорожской области при ударе дрона ВСУ по дому погибла женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости. В Запорожской области при ударе украинского дрона по дому погибла женщина, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«
"В результате атаки беспилотного летательного аппарата противника по территории частного домовладения в селе Бурчак Михайловского муниципального округа погибла женщина 1961 года рождения", — написал он в MAX.
Глава региона выразил соболезнования ее семье. На месте работают экстренные службы.
Накануне Балицкий заявил, что при ударах ВСУ по Запорожской области пострадали два мирных жителя, им не потребовалась госпитализация.
Украинские войска ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала