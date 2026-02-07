В Запорожской области при атаке украинского БПЛА погибла женщина

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости. В Запорожской области при ударе украинского дрона по дому погибла женщина, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

« "В результате атаки беспилотного летательного аппарата противника по территории частного домовладения в селе Бурчак Михайловского муниципального округа погибла женщина 1961 года рождения", — написал он в MAX

Глава региона выразил соболезнования ее семье. На месте работают экстренные службы.

Накануне Балицкий заявил, что при ударах ВСУ по Запорожской области пострадали два мирных жителя, им не потребовалась госпитализация.