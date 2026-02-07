https://ria.ru/20260207/bolgariya-2072894298.html
Вице-премьер Болгарии объявил об уходе с поста председателя соцпартии
Вице-премьер Болгарии объявил об уходе с поста председателя соцпартии - РИА Новости, 07.02.2026
Вице-премьер Болгарии объявил об уходе с поста председателя соцпартии
Вице-премьер Болгарии Атанас Зафиров заявил об уходе с поста председателя Болгарской социалистической партии (БСП), сообщает местное издание Sofia Globe. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T15:08:00+03:00
2026-02-07T15:08:00+03:00
2026-02-07T15:15:00+03:00
в мире
болгария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072895519_0:90:2048:1242_1920x0_80_0_0_e09baeb2ab66fa3846af8b7f3cdb7ad6.jpg
https://ria.ru/20251123/bolgarija-2056888007.html
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072895519_177:0:1969:1344_1920x0_80_0_0_56bd0a49bcd55f23c7d188614677d9ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария
Вице-премьер Болгарии объявил об уходе с поста председателя соцпартии
Вице-премьер Болгарии Зафиров заявил об уходе с поста председателя БСП