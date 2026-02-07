Вице-премьер Болгарии объявил об уходе с поста председателя соцпартии

Рейтинг@Mail.ru
15:08 07.02.2026 (обновлено: 15:15 07.02.2026)
в мире, болгария
В мире, Болгария
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вице-премьер Болгарии Атанас Зафиров заявил об уходе с поста председателя Болгарской социалистической партии (БСП), сообщает местное издание Sofia Globe.
Как уточняет издание, политик объявил о своем решении в субботу, в первый день двухдневного собрания партии.
«
"Атанас Зафиров заявил 7 февраля о своей отставке в качестве лидера Болгарской социалистической партии (БСП)", - говорится в публикации Sofia Globe.
Согласно сообщению издания, Зафиров назвал причиной своего решения желание "не углублять внутренние противоречия" в партии.
Флаги Болгарии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Болгарии прокомментировали планы по созданию новой военной базы НАТО
23 ноября 2025, 08:14
 
В миреБолгария
 
 
