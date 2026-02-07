https://ria.ru/20260207/bitkoin-2072861533.html
Южнокорейская биржа по ошибке раздала пользователям 620 тысяч биткоинов
Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb по ошибке перечислила пользователям 620 тысяч биткоинов, однако уже смогла вернуть почти все средства, передает... РИА Новости, 07.02.2026
Криптобиржа Bithumb по ошибке перечислила пользователям 620 тысяч биткоинов
СЕУЛ, 7 фев — РИА Новости. Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb по ошибке перечислила пользователям 620 тысяч биткоинов, однако уже смогла вернуть почти все средства, передает агентство Рёнхап.
По данным биржи, в пятницу около 19:00 (11:00 мск) Bithumb ошибочно зачислила 620 тысяч биткоинов 249 участникам промоакции. В среднем один пользователь получил около 2,49 тысячи биткоинов, что эквивалентно примерно 244 миллиардам вон (166 миллионов долларов).
После выявления ошибки временно приостановила операции и вывод средств по счетам затронутых пользователей. Компания заявила, что немедленно вернула 618 212 биткоинов, а также дополнительно возместила 93 процента из 1788 биткоинов, которые пользователи успели продать. Таким образом, 125 биткоинов вернуть не удалось.
Как пояснили в компании, в основе инцидента — человеческий фактор.
"Инцидент произошел из-за того, что сотрудник Bithumb по ошибке указал единицу выплаты BTC вместо корейской воны при начислении вознаграждения участникам промоакции", — пишет агентство
Ошибочное зачисление средств вызвало кратковременное снижение курса биткоина на платформе Bithumb, поскольку часть пользователей начала продавать полученную криптовалюту.
Между тем финансовый регулятор Южной Кореи
Financial Supervisory Service (FSS) направила сотрудников для проверки инцидента. Регулятор изучит меры по защите пользователей и возможность полного возврата ошибочно перечисленных средств.