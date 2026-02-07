Южнокорейская биржа по ошибке раздала пользователям 620 тысяч биткоинов

СЕУЛ, 7 фев — РИА Новости. Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb по ошибке перечислила пользователям 620 тысяч биткоинов, однако уже смогла вернуть почти все средства, передает агентство Рёнхап.

По данным биржи, в пятницу около 19:00 (11:00 мск) Bithumb ошибочно зачислила 620 тысяч биткоинов 249 участникам промоакции. В среднем один пользователь получил около 2,49 тысячи биткоинов, что эквивалентно примерно 244 миллиардам вон (166 миллионов долларов).

После выявления ошибки временно приостановила операции и вывод средств по счетам затронутых пользователей. Компания заявила, что немедленно вернула 618 212 биткоинов, а также дополнительно возместила 93 процента из 1788 биткоинов, которые пользователи успели продать. Таким образом, 125 биткоинов вернуть не удалось.

Как пояснили в компании, в основе инцидента — человеческий фактор.

"Инцидент произошел из-за того, что сотрудник Bithumb по ошибке указал единицу выплаты BTC вместо корейской воны при начислении вознаграждения участникам промоакции", — пишет агентство

Ошибочное зачисление средств вызвало кратковременное снижение курса биткоина на платформе Bithumb, поскольку часть пользователей начала продавать полученную криптовалюту.