https://ria.ru/20260207/bespilotnik-2072845498.html
Над Смоленской областью сбили один беспилотник
Над Смоленской областью сбили один беспилотник - РИА Новости, 07.02.2026
Над Смоленской областью сбили один беспилотник
Один беспилотник сбит в небе над Смоленской областью, пострадавших нет, сообщает губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T07:17:00+03:00
2026-02-07T07:17:00+03:00
2026-02-07T07:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская область
россия
василий анохин
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_5b9651dedd7044bc8b6b096f236efc19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, смоленская область, россия, василий анохин, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Смоленская область, Россия, Василий Анохин, Воздушно-космические силы России
Над Смоленской областью сбили один беспилотник
Силы ПВО сбили беспилотник над Смоленской областью