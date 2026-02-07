ВСУ утром выпустили десять ракет по Белгороду, есть пострадавшие

БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Украинские военные в субботу утром выпустили десять ракет в ходе массированного обстрела Белгорода, по уточненным данным, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По данным губернатора, за минувшие сутки 41 населенный пункт в девяти муниципалитетах региона попал под удар со стороны Украины. Был выпущен не менее 21 снаряд и зафиксированы атаки 115 БПЛА, из них 74 сбиты и подавлены. Один человек погиб, шестеро пострадали. Повреждены два многоквартирных дома, 20 частных домовладений, несколько инфраструктурных объектов, два коммерческих объекта и 56 транспортных средств.
"Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу с применением десяти ракет. Ранены двое мирных жителей. Бригада скорой оказала им помощь на месте. В городе повреждены два коммерческих и инфраструктурные объекты, 38 автомобилей, три квартиры в два МКД (многоквартирных дома - ред.) и 12 частных домов", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 19 беспилотниками, 13 из которых были сбиты, Валуйский и Краснояружский округа атакованы 53 БПЛА, 40 из которых сбиты. По Грайворонскому округу выпущены 11 боеприпасов и нанесены удары восемью дронами, три из которых сбиты, над Яковлевским округом система ПВО сбила два беспилотника самолётного типа. В Волоконовском округе село Погромец, хутора Екатериновка и Одинцов атакованы тремя беспилотниками, один из которых сбит, ранен мужчина, уточнил губернатор.
"В Шебекинском округе город Шебекино, сёла… атакованы 30 беспилотниками, 15 из которых подавлены и сбиты. В селе Муром в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина, женщине в крайне тяжёлом состоянии оказывают помощь… В селе Графовка при отражении атаки дрона ранен боец "Орлана". Также вчера в городскую больницу №2 города Белгорода обратился мужчина, пострадавший от удара дрона в районе посёлка Шамино 5 февраля", - заявил Гладков.
Утром в субботу губернатор сообщал, что четыре человека пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
