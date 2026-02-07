ВСУ утром выпустили десять ракет по Белгороду, есть пострадавшие

Губернатор добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 19 беспилотниками, 13 из которых были сбиты, Валуйский и Краснояружский округа атакованы 53 БПЛА, 40 из которых сбиты. По Грайворонскому округу выпущены 11 боеприпасов и нанесены удары восемью дронами, три из которых сбиты, над Яковлевским округом система ПВО сбила два беспилотника самолётного типа. В Волоконовском округе село Погромец, хутора Екатериновка и Одинцов атакованы тремя беспилотниками, один из которых сбит, ранен мужчина, уточнил губернатор.