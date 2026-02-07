Рейтинг@Mail.ru
ВСУ утром выпустили десять ракет по Белгороду, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 07.02.2026
ВСУ утром выпустили десять ракет по Белгороду, есть пострадавшие
ВСУ утром выпустили десять ракет по Белгороду, есть пострадавшие
происшествия, белгород, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ утром выпустили десять ракет по Белгороду, есть пострадавшие

Гладков: два человека пострадали при утренней ракетной атаке ВСУ на Белгород

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Фельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Украинские военные в субботу утром выпустили десять ракет в ходе массированного обстрела Белгорода, по уточненным данным, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По данным губернатора, за минувшие сутки 41 населенный пункт в девяти муниципалитетах региона попал под удар со стороны Украины. Был выпущен не менее 21 снаряд и зафиксированы атаки 115 БПЛА, из них 74 сбиты и подавлены. Один человек погиб, шестеро пострадали. Повреждены два многоквартирных дома, 20 частных домовладений, несколько инфраструктурных объектов, два коммерческих объекта и 56 транспортных средств.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Гладков сообщил о запуске в МAX карты для помощи жителям после обстрелов
Вчера, 10:29
"Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу с применением десяти ракет. Ранены двое мирных жителей. Бригада скорой оказала им помощь на месте. В городе повреждены два коммерческих и инфраструктурные объекты, 38 автомобилей, три квартиры в два МКД (многоквартирных дома - ред.) и 12 частных домов", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 19 беспилотниками, 13 из которых были сбиты, Валуйский и Краснояружский округа атакованы 53 БПЛА, 40 из которых сбиты. По Грайворонскому округу выпущены 11 боеприпасов и нанесены удары восемью дронами, три из которых сбиты, над Яковлевским округом система ПВО сбила два беспилотника самолётного типа. В Волоконовском округе село Погромец, хутора Екатериновка и Одинцов атакованы тремя беспилотниками, один из которых сбит, ранен мужчина, уточнил губернатор.
"В Шебекинском округе город Шебекино, сёла… атакованы 30 беспилотниками, 15 из которых подавлены и сбиты. В селе Муром в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина, женщине в крайне тяжёлом состоянии оказывают помощь… В селе Графовка при отражении атаки дрона ранен боец "Орлана". Также вчера в городскую больницу №2 города Белгорода обратился мужчина, пострадавший от удара дрона в районе посёлка Шамино 5 февраля", - заявил Гладков.
Утром в субботу губернатор сообщал, что четыре человека пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
 
 
