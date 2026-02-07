https://ria.ru/20260207/bataysk-2072904909.html
Погибшую из-за атаки БПЛА жительницу Батайска похоронят в понедельник
Погибшую из-за атаки БПЛА жительницу Батайска Ростовской области похоронят в понедельник, сообщил РИА Новости представитель администрации города. РИА Новости, 07.02.2026
