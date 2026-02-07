Рейтинг@Mail.ru
Погибшую из-за атаки БПЛА жительницу Батайска похоронят в понедельник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 07.02.2026
Погибшую из-за атаки БПЛА жительницу Батайска похоронят в понедельник
Погибшую из-за атаки БПЛА жительницу Батайска похоронят в понедельник - РИА Новости, 07.02.2026
Погибшую из-за атаки БПЛА жительницу Батайска похоронят в понедельник
Погибшую из-за атаки БПЛА жительницу Батайска Ростовской области похоронят в понедельник, сообщил РИА Новости представитель администрации города. РИА Новости, 07.02.2026
специальная военная операция на украине
батайск
ростовская область
юрий слюсарь
происшествия
батайск, ростовская область, юрий слюсарь , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Батайск, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Происшествия
Погибшую из-за атаки БПЛА жительницу Батайска похоронят в понедельник

Погибшую из-за атаки БПЛА на Батайск девушку похоронят в понедельник

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев - РИА Новости. Погибшую из-за атаки БПЛА жительницу Батайска Ростовской области похоронят в понедельник, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Как ранее информировал губернатор области Юрий Слюсарь, в результате атаки 18 декабря 2025 года на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, еще три - получили ранения. В городе повреждения получили два корпуса многоэтажки. В соседнем Батайске загорелись два частных дома. Один человек погиб, еще шестеро пострадали. В субботу стало известно о смерти в больнице одной из пострадавших.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В Запорожской области при атаке украинского БПЛА погибла женщина
Вчера, 15:36
"Похороны пройдут в понедельник", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что погибшей девушке было 19 лет. Во время атаки беспилотников 18 декабря также погибла ее мать, отец был ранен.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Батайске в результате атаки ВСУ повреждены здания и машины
5 февраля, 04:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБатайскРостовская областьЮрий СлюсарьПроисшествия
 
 
