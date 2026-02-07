"Ответ — в белом песке". Где на самом деле построили Вавилонскую башню

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые давно доказали, что легендарное сооружение существовало на самом деле. Вопрос только, где именно — ведь у библейского "небоскреба" несколько прототипов. Подсказка нашлась там, где никто не ожидал.

Вспомнить прошлое

Раскопки в древнем Ассуре, столице ассирийского царства, обернулись настоящей сенсацией. Среди развалин некогда могущественного города стоит храм знаменитой богини Иштар. Долгое время историки даже не могли предположить, как он выглядел, —руины фундамента ушли глубоко в почву, не благоволила и неспокойная обстановка в регионе.

Наконец за дело взялась международная группа археологов из Германии, Великобритании и Италии. Им удалось пробурить во внутренней камере святилища скважину, чтобы достичь основания.

© public domain Репродукция картины Питера Брейгеля Старшего "Вавилонская башня" © public domain Репродукция картины Питера Брейгеля Старшего "Вавилонская башня"

По геологическим срезам было видно, что храм не раз надстраивали — каждый последующий уровень гораздо меньше предыдущего. Мудреная конструкция заставила специалистов вспомнить сюжет о Вавилонской башне. Не с прототипом ли они имеют дело?

В библейской истории больше вопросов, чем ответов. Почему знаменитый небоскреб ищут именно в Междуречье? И когда вообще произошла стройка века?

Насчет последнего в Писании говорится лишь одно — через несколько поколений после Всемирного потопа. Потомки Ноя пришли на "землю Сеннаар" и сказали: "Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли".

Всевышнего же дерзкий проект прогневал. "И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город и башню", — сказано в Библии.

Интересно, что в аналогичное сказание верили и другие народы. А вот ученые долго сомневались в его правдивости. Все изменилось в конце XIX века, когда на территории Вавилона нашли остатки массивных сооружений.

Это были зиккураты — святилища в виде ступенчатых пирамид. Скептики возражали: возведение таких гигантов — серьезный удар по экономике, такое не под силу жителям Междуречья. Дальнейшие исследования доказали обратное. Более того, очень скоро нашлись первые прототипы Вавилонской башни.

"Сотворил чудо света"

Правда, от одного из них материальных следов не осталось. Зато сохранились письменные упоминания. На каменной стеле из коллекции Шойена — крупнейшего собрания артефактов древнего мира — сообщается: в эпоху царя Хаммурапи (1700-е годы до нашей эры) началось строительство некоей "лестницы", по которой восходили боги.

© AP Photo / Anmar Khalil Ворота Иштар в Вавилоне © AP Photo / Anmar Khalil Ворота Иштар в Вавилоне

Позже проект по неясным причинам приостановили. И вернулись к нему лишь пятьсот лет спустя, при Навуходоносоре II.

"Правитель хвалился успехами, — цитировал шойенский текст американский историк Том Мейер. — Он говорит, что "сотворил чудо света, поднял его на вершину неба и заставил сиять как солнце". Запись почти дословно повторяет знаменитый отрывок из Библии".

Возможно, в его основу легли именно строки со стелы. Ведь с именем Навуходоносора библеисты традиционно связывают 60-летнее Вавилонское пленение евреев. За этот период, по мнению большинства специалистов, были составлено Пятикнижие, в том числе — сказание о башне.

CC0 / William Simpson / Древний Вавилон CC0 / William Simpson / Древний Вавилон

Свидетельства о первом в мире небоскребе содержатся и в других источниках. Так, Геродот приводит описание массивного зиккурата высотой в одну стадию (почти 190 метров). Эти параметры, отмечал Мейер, полностью совпадают с данными на стеле.

Факты свидетельствуют

Однако в трудах "отца истории" ничего не сказано о точном местонахождении святилища. Сложности добавляет и то, что Междуречье было буквально усеяно разного размера зиккуратами. Причем наиболее массивный, как выяснили археологи, стоял вовсе не в Вавилоне.

Он находился в паре десятков километров от столицы, в городе Борсиппа. Здешнюю ступенчатую пирамиду — "Дом семи владык" — археологи и считают прообразом башни. Возводить ее начали около трех тысяч лет назад. Первый уровень — огромный: 82 на 80 метров. А высота по разным оценкам могла достигать 90 метров.

"Вершина была из синего кирпича. Ее украшали фигуры драконов и других мифических животных", — отмечал в беседе с журналистами работавший на раскопках археолог Уилфред Аллигер-Чоллих.

В пользу этой версии говорит и другой факт: второе название Борсиппы — "Ночной Вавилон". Здесь, согласно исследованиям, поклонялись божествам, обитавшим на небесах с восходом Луны. Днем же они, как верили вавилоняне, спускались в святилище. Об этом свидетельствуют и многочисленные вариации знаменитой библейской истории в арабском фольклоре.

"Возвели гораздо раньше"

Но далеко не все специалисты согласились, что Борсиппская башня — прототип Вавилонской. Во-первых, она уступает другим по размерам. Во-вторых, многочисленные свидетельства указывают, что в Вавилоне возвышался собственный массивный зиккурат.

Назывался он Этеменанки и был посвящен богу Мардуку. Только вот от него остался лишь фундамент. Поэтому археологам сложно сказать, насколько огромным был храм. Кроме того, его неоднократно разрушали. Сначала — ассирийцы в VII веке до нашей эры. Затем — персидский правитель Ксеркс I. Окончательно святилище сровняли с землей Селевкиды в 321 году.

© Public domain Реконструкция Этеменанки по Шмиду © Public domain Реконструкция Этеменанки по Шмиду

"Возвели же его гораздо раньше. В первой половине II тысячелетия до нашей эры Этеменанки уже существовал. На это указывает вавилонское сказание о сотворении мира "Энума Элиш"", — писал в статье на эту тему историк Эндрю Джордж.

И если вавилонская система верований ставила на первое место именно этот храм, то, делает вывод ученый, и составители Библии сочли его важным.

Есть одно но

Критиков же смущает другое. У Этеменанки есть как минимум один известный прародитель — Великий зиккурат в Уре. Святилище в одном из первых городов на Земле построили более четырех тысяч лет назад.

Высота монумента — всего 30 метров. Однако характер постройки указывает, что ступеней было гораздо больше. По разным оценкам — они поднимались выше полутораста метров. Такой проект, считают некоторые ученые, вывел Ур на новый уровень развития. Вероятно, это грандиозное преобразование позднее отразилось в фольклоре.

Не исключено, рассуждал библеист Джон Уолтон, что Великий зиккурат и был Вавилонской башней. Шумерский миф затем переняли вавилоняне. А следом — составители библейских книг.

Есть одно но: храму богини Иштар в Ассуре тоже есть что сказать. В ходе нынешней экспедиции археологи обнаружили в основании фундамента белый песок, которым ассирийцы ритуально очищали будущую постройку. Радиоуглеродный анализ показал, что частицам древесного угля в нем никак не меньше 4,5 тысячи лет.