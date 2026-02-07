Рейтинг@Mail.ru
В Бердянск и четыре округа Запорожской области вернули электроснабжение
23:45 07.02.2026
В Бердянск и четыре округа Запорожской области вернули электроснабжение
В Бердянск и четыре округа Запорожской области вернули электроснабжение
бердянск, запорожская область, евгений балицкий
В Бердянск и четыре округа Запорожской области вернули электроснабжение

Электрический щиток в многоэтажном жилом доме
Электрический щиток в многоэтажном жилом доме. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Электроснабжение восстановили в Бердянске и четырех округах Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
В субботу Балицкий объявил об отключении электроснабжения в Бердянске и Бердянском муниципальном округе, а также в Черниговском, Куйбышевском и Приморском округах.
"Восстановительные работы завершены, подача электроэнергии восстановлена. Благодарю специалистов за оперативность, слаженную работу! Временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области", - написал глава региона в Telegram-канале.
