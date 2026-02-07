https://ria.ru/20260207/balitskiy-2072945135.html
В Бердянск и четыре округа Запорожской области вернули электроснабжение
Электроснабжение восстановили в Бердянске и четырех округах Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 07.02.2026
Балицкий: в Бердянск и четыре округа Запорожской области вернули электричество