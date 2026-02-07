https://ria.ru/20260207/avto-2072942174.html
В Москве авто опрокинулось и упало с высоты, погибли два человека
В Москве авто опрокинулось и упало с высоты, погибли два человека - РИА Новости, 07.02.2026
В Москве авто опрокинулось и упало с высоты, погибли два человека
Автомобиль наехал на препятствие, опрокинулся и упал с высоты на 77 километре МКАД в Москве, водитель и пассажир иномарки погибли, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T22:41:00+03:00
2026-02-07T22:41:00+03:00
2026-02-07T22:41:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071779731_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_2771aa3e2ab6ddf9297d83b118c46ffe.jpg
https://ria.ru/20260207/dtp-2072929763.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070906844_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_e1c071c90f53d4a48fb71c0f9e7e2b40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве авто опрокинулось и упало с высоты, погибли два человека
ГАИ: в Москве авто опрокинулось и упало с высоты, погибли два человека