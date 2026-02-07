https://ria.ru/20260207/auktsion-2072839510.html
Редкая книга принесла миллионы семье из Крыма
Редкая книга принесла миллионы семье из Крыма - РИА Новости, 07.02.2026
Редкая книга принесла миллионы семье из Крыма
Сборник Велимира Хлебникова с его автографом, который достался по наследству от родственников семье из Крыма, продали на аукционе за 18 миллионов рублей при... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T04:37:00+03:00
2026-02-07T04:37:00+03:00
2026-02-07T04:37:00+03:00
республика крым
россия
сергей бурмистров
велимир хлебников
аукционный дом "литфонд"
общество
республика крым
россия
республика крым, россия, сергей бурмистров, велимир хлебников, аукционный дом "литфонд", общество
Республика Крым, Россия, Сергей Бурмистров, Велимир Хлебников, Аукционный дом "Литфонд", Общество
Редкая книга принесла миллионы семье из Крыма
РИА Новости: сборник Хлебникова с его автографом продали за 18 миллионов рублей
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сборник Велимира Хлебникова с его автографом, который достался по наследству от родственников семье из Крыма, продали на аукционе за 18 миллионов рублей при стартовой стоимости в 1,5 миллиона, сообщил в интервью РИА Новости глава Аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.
Бурмистров
рассказал, как однажды в "Литфонд" приехала семья из Крыма
и привезла с собой стихотворный сборник Велимира Хлебникова
с его автографом, доставшийся им в наследство от родственников.
"Книга была очень редкая, и мы выставили ее по стартовой цене 1,5 миллиона рублей. А в итоге напряженной аукционной борьбы она была продана за 18 миллионов рублей! И такие чудеса у нас случаются нередко!", - рассказал коллекционер.
Бурмистров отметил, что в "Литфонд" каждый день поступают сотни заявок на оценку предметов и приходят десятки новых продавцов из разных уголков России
, которые случайно нашли что-то на своих антресолях или в кладовках, получили что-то от бабушки в наследство, случайно обнаружили какой-то ценный, на их взгляд, предмет в заброшенном доме или на местном развале.
"У каждого есть возможность заработать свой миллион", - заключил глава "Литфонда".