Редкая книга принесла миллионы семье из Крыма - РИА Новости, 07.02.2026
04:37 07.02.2026
Редкая книга принесла миллионы семье из Крыма
Редкая книга принесла миллионы семье из Крыма - РИА Новости, 07.02.2026
Редкая книга принесла миллионы семье из Крыма
Сборник Велимира Хлебникова с его автографом, который достался по наследству от родственников семье из Крыма, продали на аукционе за 18 миллионов рублей при... РИА Новости, 07.02.2026
республика крым
россия
сергей бурмистров
велимир хлебников
аукционный дом "литфонд"
общество
республика крым, россия, сергей бурмистров, велимир хлебников, аукционный дом "литфонд", общество
Республика Крым, Россия, Сергей Бурмистров, Велимир Хлебников, Аукционный дом "Литфонд", Общество
Редкая книга принесла миллионы семье из Крыма

РИА Новости: сборник Хлебникова с его автографом продали за 18 миллионов рублей

© Public domainПоэт Велимир Хлебников
Поэт Велимир Хлебников - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Public domain
Поэт Велимир Хлебников. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сборник Велимира Хлебникова с его автографом, который достался по наследству от родственников семье из Крыма, продали на аукционе за 18 миллионов рублей при стартовой стоимости в 1,5 миллиона, сообщил в интервью РИА Новости глава Аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.
Бурмистров рассказал, как однажды в "Литфонд" приехала семья из Крыма и привезла с собой стихотворный сборник Велимира Хлебникова с его автографом, доставшийся им в наследство от родственников.
"Книга была очень редкая, и мы выставили ее по стартовой цене 1,5 миллиона рублей. А в итоге напряженной аукционной борьбы она была продана за 18 миллионов рублей! И такие чудеса у нас случаются нередко!", - рассказал коллекционер.
Бурмистров отметил, что в "Литфонд" каждый день поступают сотни заявок на оценку предметов и приходят десятки новых продавцов из разных уголков России, которые случайно нашли что-то на своих антресолях или в кладовках, получили что-то от бабушки в наследство, случайно обнаружили какой-то ценный, на их взгляд, предмет в заброшенном доме или на местном развале.
"У каждого есть возможность заработать свой миллион", - заключил глава "Литфонда".
Республика КрымРоссияСергей БурмистровВелимир ХлебниковАукционный дом "Литфонд"Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
