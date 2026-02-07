Редкая книга принесла миллионы семье из Крыма

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сборник Велимира Хлебникова с его автографом, который достался по наследству от родственников семье из Крыма, продали на аукционе за 18 миллионов рублей при стартовой стоимости в 1,5 миллиона, сообщил в интервью РИА Новости глава Аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.

"Книга была очень редкая, и мы выставили ее по стартовой цене 1,5 миллиона рублей. А в итоге напряженной аукционной борьбы она была продана за 18 миллионов рублей! И такие чудеса у нас случаются нередко!", - рассказал коллекционер.