Момент обрушения аттракциона в Индии попал на видео
Момент обрушения аттракциона в Индии попал на видео - РИА Новости, 07.02.2026
Момент обрушения аттракциона в Индии попал на видео
В Сети появилось видео обрушения аттракциона на ярмарке Сураджкунд в городе Фаридабад на севере Индии. РИА Новости, 07.02.2026
индия
Момент обрушения аттракциона в Индии попал на видео
Аттракцион с людьми рухнул на ярмарке в Индии, ЧП сняли на видео
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео обрушения аттракциона на ярмарке Сураджкунд в городе Фаридабад на севере Индии.
На опубликованных кадрах видно, как аттракцион под названием "Цунами" упал прямо на посетителей ярмарки из-за того, что у конструкции на полном ходу подломилась одна из опорных колонн.
Ранее местная полиция сообщила о том, что в результате инцидента погиб офицер полиции, еще 13 человек пострадали. Правоохранительные органы возбудили дело в отношении оператора аттракциона. Главный министр штата Харьяни Наяб Саини позднее выразил соболезнования семье погибшего инспектора полиции.