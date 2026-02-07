Рейтинг@Mail.ru
Момент обрушения аттракциона в Индии попал на видео - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 07.02.2026 (обновлено: 21:30 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/attraktsion-2072935759.html
Момент обрушения аттракциона в Индии попал на видео
Момент обрушения аттракциона в Индии попал на видео - РИА Новости, 07.02.2026
Момент обрушения аттракциона в Индии попал на видео
В Сети появилось видео обрушения аттракциона на ярмарке Сураджкунд в городе Фаридабад на севере Индии. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T21:17:00+03:00
2026-02-07T21:30:00+03:00
в мире
индия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072935081_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_612da1104fe06e614f7b0da57a6f88d4.jpg
https://ria.ru/20251111/obrushenie-2054229607.html
https://ria.ru/20260126/parom-2070246388.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обрушение аттракциона с людьми в Индии
Обрушение аттракциона с людьми в Индии
2026-02-07T21:17
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072935081_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_02f88488cf42ba1f8141a9c987ade2e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, происшествия
В мире, Индия, Происшествия
Момент обрушения аттракциона в Индии попал на видео

Аттракцион с людьми рухнул на ярмарке в Индии, ЧП сняли на видео

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео обрушения аттракциона на ярмарке Сураджкунд в городе Фаридабад на севере Индии.
На опубликованных кадрах видно, как аттракцион под названием "Цунами" упал прямо на посетителей ярмарки из-за того, что у конструкции на полном ходу подломилась одна из опорных колонн.
Обрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса Снежком на проезжую часть в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Момент обрушения башни "Снежкома" попал на видео
11 ноября 2025, 15:50
Ранее местная полиция сообщила о том, что в результате инцидента погиб офицер полиции, еще 13 человек пострадали. Правоохранительные органы возбудили дело в отношении оператора аттракциона. Главный министр штата Харьяни Наяб Саини позднее выразил соболезнования семье погибшего инспектора полиции.
Ситуация в порту на юге Филиппин, где произошло крушение парома - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
СМИ: число жертв крушения парома на Филиппинах выросло до 15
26 января, 07:32
 
В миреИндияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала