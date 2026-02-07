https://ria.ru/20260207/ataka-2072843294.html
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Уничтожены беспилотники в Чертковском, Боковском, Кашарском, Шолоховском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 07.02.2026
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
В четырех районах Ростовской области отразили атаку беспилотников