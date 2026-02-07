При падении дрона в Курской области погиб человек

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. При падении дрона на территорию частного дома в селе Верхний Любаж Курской области погиб мирный житель, еще три человека получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сегодня поздно вечером вражеский дрон упал на территорию частного дома в селе Верхний Любаж Фатежского района... Есть погибший — мужчина, который находился в гараже. Самые искренние соболезнования родным и близким. Нет никаких слов, которые помогут справиться с этим горем. Еще трое человек пострадали: 39-летнего мужчину, 42-летнюю женщину и 13-летнюю девочку доставили в больницу", — написал он в Telegram-канале.
Хинштейн добавил, что падение аппарата привело к пожару в двух хозпостройках и бане. Спасатели устраняют возгорание.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Курской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18