Российский посол в Бельгии рассказал, чем грозит усиление НАТО в Арктике

БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Усиление военной активности НАТО в Арктике может привести к превращению региона в арену потенциального военного конфликта, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.
Ранее официальный представитель Верховного штаба союзных сил альянса в Европе (SHAPE) полковник Мартин О'Доннелл заявил, что в рамках НАТО начато конкретное военное планирование операции по безопасности Арктики в Гренландии "Арктический часовой". Оперативный план предусматривает регулярные маневры кораблей НАТО, усиленный контроль воздушного пространства с участием истребителей альянса, а также временное размещение небольших контингентов сухопутных войск в Гренландии и Арктике в целом.
"Все это крайне опасно и способно превратить Арктику, наряду с Балтийским регионом, из пространства мира и сотрудничества в арену потенциального военного конфликта, что не может не вызывать у нас серьезной озабоченности. Очевидно, что любые попытки игнорирования коренных интересов России в Заполярье не останутся без ответа", - сказал он.
Гончар добавил, что в первую очередь Россию беспокоит то, что внутринатовская напряженность вокруг Гренландии продолжает использоваться для раскручивания мнимой "российской и китайской угроз" и как предлог для агрессивной милитаризации Заполярья.
"Вместо того, чтобы искать пути деэскалации, в частности, в формате профильного Арктического совета, натовцы только усугубляют ситуацию, призывая к развертыванию контингентов и миссий, интенсификации учебно-тренировочной активности", - подчеркнул дипломат.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 января подчеркнула, что Россия обратила внимание на планы НАТО запустить миссию "Арктический часовой", считает это провокацией по насаждению своих порядков. Она отметила, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.