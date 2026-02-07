Рейтинг@Mail.ru
Российский посол в Бельгии рассказал, чем грозит усиление НАТО в Арктике - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 07.02.2026 (обновлено: 22:21 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/arktika-2072940898.html
Российский посол в Бельгии рассказал, чем грозит усиление НАТО в Арктике
Российский посол в Бельгии рассказал, чем грозит усиление НАТО в Арктике - РИА Новости, 07.02.2026
Российский посол в Бельгии рассказал, чем грозит усиление НАТО в Арктике
Усиление военной активности НАТО в Арктике может привести к превращению региона в арену потенциального военного конфликта, заявил в интервью РИА Новости по... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T22:20:00+03:00
2026-02-07T22:21:00+03:00
россия
бельгия
нато
в мире
арктика
денис гончар
мария захарова
гренландия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070152375_0:137:2288:1424_1920x0_80_0_0_fe8d108fb021a1c156e390d3e06ca2d0.jpg
https://ria.ru/20260207/es-2072935616.html
https://ria.ru/20260207/ssha-2072929378.html
россия
бельгия
арктика
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070152375_207:0:2288:1561_1920x0_80_0_0_58e45d616cf06cbec41d4f07d75ad772.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бельгия, нато, в мире, арктика, денис гончар, мария захарова, гренландия, арктический совет
Россия, Бельгия, НАТО, В мире, Арктика, Денис Гончар, Мария Захарова, Гренландия, Арктический совет
Российский посол в Бельгии рассказал, чем грозит усиление НАТО в Арктике

Посол Гончар: усиление НАТО в Арктике может грозить военным конфликтом

© РИА Новости / Юрий Апрелефф | Перейти в медиабанкЗдание парламента в столице Гренландии Нууке
Здание парламента в столице Гренландии Нууке - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Юрий Апрелефф
Перейти в медиабанк
Здание парламента в столице Гренландии Нууке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Усиление военной активности НАТО в Арктике может привести к превращению региона в арену потенциального военного конфликта, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.
Ранее официальный представитель Верховного штаба союзных сил альянса в Европе (SHAPE) полковник Мартин О'Доннелл заявил, что в рамках НАТО начато конкретное военное планирование операции по безопасности Арктики в Гренландии "Арктический часовой". Оперативный план предусматривает регулярные маневры кораблей НАТО, усиленный контроль воздушного пространства с участием истребителей альянса, а также временное размещение небольших контингентов сухопутных войск в Гренландии и Арктике в целом.
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Население ЕС готовят к конфликту с Россией, заявил посол в Бельгии
Вчера, 21:15
"Все это крайне опасно и способно превратить Арктику, наряду с Балтийским регионом, из пространства мира и сотрудничества в арену потенциального военного конфликта, что не может не вызывать у нас серьезной озабоченности. Очевидно, что любые попытки игнорирования коренных интересов России в Заполярье не останутся без ответа", - сказал он.
Гончар добавил, что в первую очередь Россию беспокоит то, что внутринатовская напряженность вокруг Гренландии продолжает использоваться для раскручивания мнимой "российской и китайской угроз" и как предлог для агрессивной милитаризации Заполярья.
"Вместо того, чтобы искать пути деэскалации, в частности, в формате профильного Арктического совета, натовцы только усугубляют ситуацию, призывая к развертыванию контингентов и миссий, интенсификации учебно-тренировочной активности", - подчеркнул дипломат.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 января подчеркнула, что Россия обратила внимание на планы НАТО запустить миссию "Арктический часовой", считает это провокацией по насаждению своих порядков. Она отметила, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Глава МИД Гренландии прокомментировала переговоры с США
Вчера, 19:45
 
РоссияБельгияНАТОВ миреАрктикаДенис ГончарМария ЗахароваГренландияАрктический совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала