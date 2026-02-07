Российский посол в Бельгии рассказал, чем грозит усиление НАТО в Арктике

БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Усиление военной активности НАТО в Арктике может привести к превращению региона в арену потенциального военного конфликта, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.