Россия готова к диалогу с Аргентиной в области мирного атома, сообщил посол - РИА Новости, 07.02.2026
10:44 07.02.2026
Россия готова к диалогу с Аргентиной в области мирного атома, сообщил посол
Россия готова к диалогу и проектам с Аргентиной в области мирного атома, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. РИА Новости, 07.02.2026
в мире
россия
аргентина
буэнос-айрес (город)
дмитрий феоктистов
россия
аргентина
буэнос-айрес (город)
в мире, россия, аргентина, буэнос-айрес (город), дмитрий феоктистов
В мире, Россия, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Дмитрий Феоктистов
Россия готова к диалогу с Аргентиной в области мирного атома, сообщил посол

Посол Феоктистов: Россия готова к диалогу с Аргентиной в области мирного атома

© Фото : CC BY-ND 2.0/FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : CC BY-ND 2.0/Finizio
Флаг Аргентины. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Россия готова к диалогу и проектам с Аргентиной в области мирного атома, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"На сегодня у нас нет совместных проектов, но мы готовы к диалогу и новым предложениям, в том числе в области мирного атома", - заявил Феоктистов агентству.
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Аргентина не планирует заказывать реакторы у России, заявил глава МИД
6 февраля, 21:23
Глава российской дипмиссии добавил, что Аргентина является одной из немногих стран мира, имеющих собственные компетенции в ядерной сфере, в частности, в разработке малых модульных и исследовательских реакторов, производства радиоизотопов для медицинского применения.
“Серьёзные задачи ставятся в соответствии с Национальным планом развития данной отрасли”, - заключил посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Порт в городе Ушуайя, Аргентина - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Россия и Аргентина обсуждают совместную добычу углеводородов, сообщил посол
Вчера, 08:42
 
