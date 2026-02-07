Рейтинг@Mail.ru
Российский посол рассказал о научно-техническом сотрудничестве с Аргентиной - РИА Новости, 07.02.2026
10:10 07.02.2026
Российский посол рассказал о научно-техническом сотрудничестве с Аргентиной
Россия и Аргентина обсуждают наращивание двустороннего научно-технического взаимодействия, сообщил РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
2026
Российский посол рассказал о научно-техническом сотрудничестве с Аргентиной

Посол Феоктистов: РФ и Аргентина обсуждают наращивание научного сотрудничества

© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Россия и Аргентина обсуждают наращивание двустороннего научно-технического взаимодействия, сообщил РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"Если говорить об отечественных технологических “ноу-хау”, то на местном рынке уже представлены наши аппаратные и программные решения в сферах IT, кибербезопасности и видеонаблюдения, транспортных услуг, а также цифровизации промышленного сектора. Ведутся переговоры по наращиванию двустороннего научно-технического взаимодействия", - сказал он.
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Российский посол рассказал о росте товарооборота с Аргентиной
Вчера, 08:50
В частности, Международный институт энергетической политики и дипломатии МГИМО и Нефтегазовая палата провинции Неукен договорились о реализации образовательных программ, исследовательских проектов, проведении семинаров, осуществлении академического и студенческого обменов, отметил Феоктистов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Города Мира. Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Посол в Аргентине не исключил новых попыток очернить Россию
6 февраля, 12:14
 
Россия Аргентина Буэнос-Айрес (город) Дмитрий Феоктистов МГИМО
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
