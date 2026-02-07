https://ria.ru/20260207/argentina-2072860821.html
Российский посол рассказал о научно-техническом сотрудничестве с Аргентиной
Российский посол рассказал о научно-техническом сотрудничестве с Аргентиной - РИА Новости, 07.02.2026
Российский посол рассказал о научно-техническом сотрудничестве с Аргентиной
Россия и Аргентина обсуждают наращивание двустороннего научно-технического взаимодействия, сообщил РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T10:10:00+03:00
2026-02-07T10:10:00+03:00
2026-02-07T10:10:00+03:00
россия
аргентина
буэнос-айрес (город)
дмитрий феоктистов
мгимо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899181597_0:107:3164:1886_1920x0_80_0_0_cdf7e3b2bbfd9703eb3a963a4f1ac8a7.jpg
https://ria.ru/20260207/argentina-2072851861.html
https://ria.ru/20260206/argentina-2072650697.html
россия
аргентина
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899181597_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_b0ecbe1ccfa9345d84f056f76f8ea2e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аргентина, буэнос-айрес (город), дмитрий феоктистов, мгимо
Россия, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Дмитрий Феоктистов, МГИМО
Российский посол рассказал о научно-техническом сотрудничестве с Аргентиной
Посол Феоктистов: РФ и Аргентина обсуждают наращивание научного сотрудничества
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Россия и Аргентина обсуждают наращивание двустороннего научно-технического взаимодействия, сообщил РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"Если говорить об отечественных технологических “ноу-хау”, то на местном рынке уже представлены наши аппаратные и программные решения в сферах IT, кибербезопасности и видеонаблюдения, транспортных услуг, а также цифровизации промышленного сектора. Ведутся переговоры по наращиванию двустороннего научно-технического взаимодействия", - сказал он.
В частности, Международный институт энергетической политики и дипломатии МГИМО
и Нефтегазовая палата провинции Неукен
договорились о реализации образовательных программ, исследовательских проектов, проведении семинаров, осуществлении академического и студенческого обменов, отметил Феоктистов
.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.