Российский посол рассказал о росте товарооборота с Аргентиной

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Россия в 4 раза нарастила экспорт в Аргентину за 9 месяцев 2025 года, товарооборот двух стран вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"На данный момент фиксируем увеличение товарооборота в период с января по сентябрь 2025 года в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом экспорт вырос в четыре раза, импорт – более чем в полтора", - сказал агентству дипломат.