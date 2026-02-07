Рейтинг@Mail.ru
Российский посол рассказал о росте товарооборота с Аргентиной
08:50 07.02.2026
Российский посол рассказал о росте товарооборота с Аргентиной
экономика
россия
аргентина
буэнос-айрес (город)
дмитрий феоктистов
россия
аргентина
буэнос-айрес (город)
2026
экономика, россия, аргентина, буэнос-айрес (город), дмитрий феоктистов
Экономика, Россия, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Дмитрий Феоктистов
© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Россия в 4 раза нарастила экспорт в Аргентину за 9 месяцев 2025 года, товарооборот двух стран вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"На данный момент фиксируем увеличение товарооборота в период с января по сентябрь 2025 года в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом экспорт вырос в четыре раза, импорт – более чем в полтора", - сказал агентству дипломат.
В структуре российских поставок доминируют химикаты, металлы и изделия из них, минеральное сырьё, топливо, нефть и продукты её перегонки, оборудование и транспортные средства. Импорт из Аргентины по большей части состоит из продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья и лекарственных средств.
Весомый вклад в развитие торгово-экономических отношений вносят двусторонние советы предпринимателей и российско-аргентинский Деловой клуб "Атенео", которые служат удобной площадкой для налаживания контактов, отметил Феоктистов.
"Напоминаем Буэнос-Айресу о целесообразности проведения очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая не собиралась с мая 2019 года", - добавил посол.
ЭкономикаРоссияАргентинаБуэнос-Айрес (город)Дмитрий Феоктистов
 
 
