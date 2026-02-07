https://ria.ru/20260207/argentina-2072850898.html
Россия и Аргентина обсуждают совместную добычу углеводородов, сообщил посол
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Российские компании обсуждают с аргентинскими партнёрами перспективы совместной разработки месторождений углеводородов и минеральных полезных ископаемых, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"Профильные российские компании обсуждают с аргентинскими партнёрами перспективы совместной разработки месторождений углеводородов и минеральных полезных ископаемых", - сказал он агентству.
Российский дипломат отметил, что бизнес двух стран обсуждает также возможность поставок отечественных комплектующих для нефтегазового и электроэнергетического секторов.
"На сегодняшний день в стадии проработки находится ряд двусторонних инициатив, в том числе в фармацевтической и пищевой отраслях", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 7 февраля в 11.00 мск.