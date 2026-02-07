Россия и Аргентина обсуждают совместную добычу углеводородов, сообщил посол

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Российские компании обсуждают с аргентинскими партнёрами перспективы совместной разработки месторождений углеводородов и минеральных полезных ископаемых, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"Профильные российские компании обсуждают с аргентинскими партнёрами перспективы совместной разработки месторождений углеводородов и минеральных полезных ископаемых", - сказал он агентству.

Российский дипломат отметил, что бизнес двух стран обсуждает также возможность поставок отечественных комплектующих для нефтегазового и электроэнергетического секторов.

"На сегодняшний день в стадии проработки находится ряд двусторонних инициатив, в том числе в фармацевтической и пищевой отраслях", - добавил он.