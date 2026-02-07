Рейтинг@Mail.ru
Россия и Аргентина обсуждают совместную добычу углеводородов, сообщил посол - РИА Новости, 07.02.2026
08:42 07.02.2026
Россия и Аргентина обсуждают совместную добычу углеводородов, сообщил посол
Россия и Аргентина обсуждают совместную добычу углеводородов, сообщил посол
россия, буэнос-айрес (город), дмитрий феоктистов, в мире, аргентина
Россия, Буэнос-Айрес (город), Дмитрий Феоктистов, В мире, Аргентина
Россия и Аргентина обсуждают совместную добычу углеводородов, сообщил посол

Посол Феоктистов: РФ и Аргентина обсуждают совместную разработку месторождений

© AP Photo / Alejandro MadrilПорт в городе Ушуайя, Аргентина
Порт в городе Ушуайя, Аргентина - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Alejandro Madril
Порт в городе Ушуайя, Аргентина. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Российские компании обсуждают с аргентинскими партнёрами перспективы совместной разработки месторождений углеводородов и минеральных полезных ископаемых, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"Профильные российские компании обсуждают с аргентинскими партнёрами перспективы совместной разработки месторождений углеводородов и минеральных полезных ископаемых", - сказал он агентству.
Российский дипломат отметил, что бизнес двух стран обсуждает также возможность поставок отечественных комплектующих для нефтегазового и электроэнергетического секторов.
"На сегодняшний день в стадии проработки находится ряд двусторонних инициатив, в том числе в фармацевтической и пищевой отраслях", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 7 февраля в 11.00 мск.
