Суд арестовал мужчину, ворвавшегося с ножом в детский сад в Оренбуржье
11:12 07.02.2026 (обновлено: 11:26 07.02.2026)
Суд арестовал мужчину, ворвавшегося с ножом в детский сад в Оренбуржье
Суд арестовал мужчину, ворвавшегося с ножом в детский сад в Оренбуржье - РИА Новости, 07.02.2026
Суд арестовал мужчину, ворвавшегося с ножом в детский сад в Оренбуржье
Суд арестовал мужчину, ворвавшегося с ножом в детский сад Бугуруслана в Оренбургской области и ранившего воспитателя, по обвинению в покушении на убийство,... РИА Новости, 07.02.2026
Суд арестовал мужчину, ворвавшегося с ножом в детский сад в Оренбуржье

Суд арестовал ворвавшегося с ножом в детский сад в Бугуруслане мужчину

УФА, 7 фев - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, ворвавшегося с ножом в детский сад Бугуруслана в Оренбургской области и ранившего воспитателя, по обвинению в покушении на убийство, сообщает прокуратура региона.
"Бугурусланский межрайонный прокурор Марсель Гумеров принял участие в судебном заседании при рассмотрении ходатайства следственного органа об избрании меры пресечения 25-летнему местному жителю, который обвиняется по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил заявленное следователем ходатайство и заключил обвиняемого под стражу", - сообщила областная прокуратура в Telegram-канале.
По данным СК РФ, днем в четверг мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, а затем в здание детского сада, где причинил телесные повреждения одной из воспитательниц, дети не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность". Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев принял решение наградить воспитателя Лию Галееву и музыкального работника Людмилу Платонову премиями по 500 тысяч рублей.
