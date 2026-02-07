В Москве арестовали работника аэропорта по делу о финансировании терроризма

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Суд в Москве арестовал инспектора группы организации и внутриобъектового режима авиационной безопасности одного из столичных аэропортов по статье о финансировании терроризма, он дал признательные показания, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.