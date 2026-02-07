Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали работника аэропорта по делу о финансировании терроризма - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/arest-2072853966.html
В Москве арестовали работника аэропорта по делу о финансировании терроризма
В Москве арестовали работника аэропорта по делу о финансировании терроризма - РИА Новости, 07.02.2026
В Москве арестовали работника аэропорта по делу о финансировании терроризма
Суд в Москве арестовал инспектора группы организации и внутриобъектового режима авиационной безопасности одного из столичных аэропортов по статье о... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T09:16:00+03:00
2026-02-07T09:16:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
https://ria.ru/20251005/arest-2046437297.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве арестовали работника аэропорта по делу о финансировании терроризма

Суд арестовал инспектора аэропорта в Москве по делу о финансировании терроризма

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Суд в Москве арестовал инспектора группы организации и внутриобъектового режима авиационной безопасности одного из столичных аэропортов по статье о финансировании терроризма, он дал признательные показания, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, мужчину арестовали в декабре прошлого года, затем апелляционный суд оставил решение в силе.
Ему предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Отмечается, что фигурант дал признательные показания и сотрудничает со следствием.
Сообщается, что адвокат просил назначить подзащитному домашний арест, жалобу оставили без удовлетворения и оставили обвиняемого в СИЗО.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В Москве уроженца Узбекистана заподозрили в финансировании терроризма
5 октября 2025, 02:04
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала