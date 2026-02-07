https://ria.ru/20260207/arest-2072853966.html
В Москве арестовали работника аэропорта по делу о финансировании терроризма
В Москве арестовали работника аэропорта по делу о финансировании терроризма
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Суд в Москве арестовал инспектора группы организации и внутриобъектового режима авиационной безопасности одного из столичных аэропортов по статье о финансировании терроризма, он дал признательные показания, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, мужчину арестовали в декабре прошлого года, затем апелляционный суд оставил решение в силе.
Ему предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ
(финансирование терроризма). Отмечается, что фигурант дал признательные показания и сотрудничает со следствием.
Сообщается, что адвокат просил назначить подзащитному домашний арест, жалобу оставили без удовлетворения и оставили обвиняемого в СИЗО.